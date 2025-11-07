viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 09:50
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Independiente Riv. (M) vs Central Córdoba (SE). El duelo, a disputarse en el estadio Bautista Gargantini el lunes 10 de noviembre, comenzará a las 21:15 (hora Argentina) y será dirigido por Pablo Echavarría.

Independiente Riv. (M) vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Independiente Riv. (M) recibe el próximo lunes 10 de noviembre a Central Córdoba (SE) por la fecha 15 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Lee además
argentinos juniors vs belgrano: previa, horario y como llegan para la fecha 15 del clausura

Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
por la fecha 15, banfield recibira a aldosivi

Por la fecha 15, Banfield recibirá a Aldosivi

Así llegan Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE)

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) cayó 1 a 3 ante Aldosivi en el José María Minella. Ha empatado 3 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) logró empatar 0-0 ante Racing Club. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 2 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 1 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Pablo Echavarría.


Fecha y rival de Independiente Riv. (M) en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Central Córdoba (SE) en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Por la fecha 15, Banfield recibirá a Aldosivi

San Martín (SJ) y Lanús se miden por la fecha 15

Talleres se enfrenta ante la visita Platense por la fecha 15

Por la fecha 15 se enfrentarán Rosario Central y San Lorenzo

Lo que se lee ahora
milton alvarez se queda en gimnasia de jujuy: hasta cuando
Confirmado.

Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel