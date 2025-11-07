Independiente Riv. (M) vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Independiente Riv. (M) recibe el próximo lunes 10 de noviembre a Central Córdoba (SE) por la fecha 15 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE) Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) cayó 1 a 3 ante Aldosivi en el José María Minella. Ha empatado 3 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) logró empatar 0-0 ante Racing Club. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 2 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 1 a 2. El árbitro encargado de dirigir el partido será Pablo Echavarría.

Fecha y rival de Independiente Riv. (M) en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Central Córdoba (SE) en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

