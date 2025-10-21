martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 09:18
Liga Profesional

Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Independiente y Platense se miden en el estadio la Caldera del Diablo el viernes 24 de octubre a las 18:00 (hora Argentina) y Luis Lobo Medina es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 del Clausura, Platense e Independiente se enfrentan el viernes 24 de octubre desde las 18:00 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Platense

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente no pudo ante San Martín (SJ) en el 27 de Septiembre. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Rosario Central. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Luis Lobo Medina, el juez encargado.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

