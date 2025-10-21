Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 del Clausura, Platense e Independiente se enfrentan el viernes 24 de octubre desde las 18:00 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Platense Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente no pudo ante San Martín (SJ) en el 27 de Septiembre. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Rosario Central. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1. El encuentro será supervisado por Luis Lobo Medina, el juez encargado.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

