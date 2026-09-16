Instituto vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

El próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), Talleres enfrenta a Instituto en el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura.
Así llegan Instituto y Talleres
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura
Instituto ganó su último duelo ante Estudiantes (RC) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 6 a favor.
Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura
Talleres viene de vencer a Unión en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 5 goles y 7 le han convertido.
Hasta el momento, Instituto cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Talleres se quedó con la victoria por 2 a 0.
Talleres protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Belgrano, el clásico cordobés. Este importante partido, cargado de historia, será el 4 de octubre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.
El encargado de impartir justicia en el partido será Darío Herrera.
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Independiente: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Belgrano: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Talleres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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