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16 de septiembre de 2026 - 12:19
Liga Profesional

Instituto vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

En la previa de Instituto vs Talleres, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 19 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba. El árbitro designado será Darío Herrera.

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Instituto vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), Talleres enfrenta a Instituto en el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura.

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Así llegan Instituto y Talleres

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto ganó su último duelo ante Estudiantes (RC) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 6 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres viene de vencer a Unión en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 5 goles y 7 le han convertido.

Hasta el momento, Instituto cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Talleres se quedó con la victoria por 2 a 0.

Talleres protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Belgrano, el clásico cordobés. Este importante partido, cargado de historia, será el 4 de octubre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

El encargado de impartir justicia en el partido será Darío Herrera.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Independiente: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Belgrano: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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