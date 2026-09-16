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16 de septiembre de 2026 - 11:33
Liga Profesional

Unión vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

La previa del choque de Unión ante Independiente, a disputarse en el estadio de la Avenida el sábado 19 de septiembre desde las 16:45 (hora Argentina). El árbitro será Luis Lobo Medina.

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Unión vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Unión enfrentará a Independiente, en el marco de la fecha 10 del Clausura, el próximo sábado 19 de septiembre a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.

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Así llegan Unión y Independiente

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Talleres. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 11 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a San Lorenzo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 4.

Luis Lobo Medina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 4 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Instituto: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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