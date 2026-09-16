River Plate vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

Por la fecha 10 del Clausura, Huracán y River Plate se enfrentan el sábado 19 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Monumental.
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Por la fecha 10 del Clausura, Huracán y River Plate se enfrentan el sábado 19 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Monumental.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
River Plate viene de ganar en su encuentro anterior a Atlético Tucumán con un marcador de 2-1. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 12 a favor.
Huracán venció 2-1 a Racing Club en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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