River Plate vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

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Por la fecha 10 del Clausura, Huracán y River Plate se enfrentan el sábado 19 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Monumental.

Así llegan River Plate y Huracán Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate viene de ganar en su encuentro anterior a Atlético Tucumán con un marcador de 2-1. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Huracán venció 2-1 a Racing Club en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2. El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Sarmiento: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Aldosivi: 3 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Horario River Plate y Huracán, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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