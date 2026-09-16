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16 de septiembre de 2026 - 11:55
Liga Profesional

River Plate vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

River Plate y Huracán se miden en el Monumental el sábado 19 de septiembre a las 19:00 (hora Argentina) y Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.

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River Plate vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 10 del Clausura, Huracán y River Plate se enfrentan el sábado 19 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el Monumental.

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Así llegan River Plate y Huracán

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate viene de ganar en su encuentro anterior a Atlético Tucumán con un marcador de 2-1. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán venció 2-1 a Racing Club en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Sarmiento: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Aldosivi: 3 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Huracán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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