150 chicos de un merendero necesitan ayuda para su alimentación

Asimismo sostuvo que algunos chicos llevan la merienda a su casa y otros "vienen a tomarla acá. Lo que más necesitamos arroz, azúcar, leche, aceite, sémola, harina, pan, etc. A mi me gusta mucho ayudar a los demás, por eso hago esto, lo poco que tengo lo comparto con los que más lo necesitan".

También destacó que "si quieren colaborar con ropa, calzado para los chicos, también sería bienvenido. No se pudo hacer tampoco el aniversario de este año que cumplimos 5 años el 18 de abril. No teníamos nada de mercadería, ni para para brindar una chocolatada a los chicos".

Se puede colaborar con el merendero Picapiedra comunicándose al: 3886863142. La dirección es: sector Remanente 1 AP 6 Lote 15, del barrio Alto Comedero.

Para finalizar destacó que, "acá en el Remanente 1 tenemos muchas necesidades, a la mayoría de las familias les alcanza con los justo o no llegan con la comida. Lamentablemente esto está pasando en muchos barrios y muchos comedores o merenderos no están funcionando porque no hay mercadería, no hay ayuda que entre. Por eso nosotros tratamos de ver la forma para seguir brindándole la merienda a los chicos que tanto la necesitan".