La Directora Provincial de Patrimonio, remarcó también que se trata de un terreno virgen que se encuentra totalmente cubierto de vegetación. Era un sector que en su momento estaba ocupado por los militares y fue cedido al gobierno provincial para la construcción de la Ciudad Judicial.

“Vamos a tener muchísima información sobre una etapa y ocupación de la cual no se tenía ningún tipo de información. No porque no se hayan ocupado sino porque hay sitios enteros que desaparecieron en varios lugares de la ciudad”, remarcó Millón.

La entrevistada aclaró que por el momento no están en discusiones de discutir qué es lo que se hará con este hallazgo ya que tienen que evaluar hasta dónde llega y cuáles son las partes del terreno ocupado por vestigios arqueológicos.

“Los hallazgos arqueológicos se tienen que sociabilizar”

Esta fue otra de las frases volcadas por Valentina Millón en la entrevista. “Considero que el patrimonio toma si significado real el tanto la apropiación de la gente. Tenemos que tener en cuentas que toda esa terraza va a tener que generar actividades que acompañen. La gente tiene que saber qué es lo que está pasando. Aislar el patrimonio no sirve, creemos que hay que compartirlo porque de lo contario no se valora y no se cuida”.

Sobre si hay construcciones o vestigios en otros sectores de la misma zona, Valentina Millón explicó que hay lugares en donde no se puede saber si hay otros recintos. “Recién ahora estaremos en condiciones de investigar y hacer un relevamiento para ver qué hay en esta enorme terraza y recién allí se va a discutir qué destino le vamos a dar a este hallazgo”.