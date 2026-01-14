Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy.

"La señora estaba parada, avanzó y yo frené. Ella chocó con el auto y cayó sentada", relató el conductor del vehículo involucrado.
Embed - Atropellaron a una mujer en la Vieja Terminal
Además, aseguró que la mujer "fue atendida pero no tenía ninguna lesión". "Me quedé a auxiliarla pero no tenía nada, solo rompió todos los huevos. Una vez que la revisaron, se fue a su casa por su cuenta", finalizó.
Efectivos ordenaron el tránsito para permitir el trabajo del personal sanitario y evitar nuevos incidentes. La circulación se normalizó minutos después, una vez despejada la calzada.4
Accidente en el Puente Ledesma
Esta madrugada se produjo un vuelco en el puente Ledesma, en Libertador General San Martín. Fue cerca de las 6:15 de la madrugada. Una persona quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser asistida por personas que circulaban por la zona hasta la llegada del SAME.
Por el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes.