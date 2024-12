Sobre el coro, Storni dijo que apunta a cualquier persona mayor de 60 años. “No es necesario que sea un empleado del estado o jubilado. Desde ahí se fue agrupando una cantidad de gente que me empujaron a que querían cantar”.

Cantata gratuita del coro del CEPAM en la Basílica San Francisco

Sobre el repertorio para esta noche, dijo que “vamos a disfrutar de las canciones que conocemos todos, vamos a ver la manera de que todos tengan la letra en la mano y si se les da por cantar también, compartir eso”, indicó.

El taller en el CEPAM

El coro para esta noche en la emblemática Basílica San Francisco de Jujuy lo integran 45 personas. “Han pasado 70 personas por el taller. Pueden ir un día a entrenarse y a respirar, yo les enseño”, y dijo que para cantar se necesita paciencia, y recomendó que se acercan al centro para algunas de las actividades.

“Solo tiene que tener ganas, no hace falta absolutamente nada más”, subrayó Storni y agregó que “algunos me dicen que no saben leer música, pero pocos saben leer música. Vengan y canten”, recomendó el docente jujeño.

Además, anticipó que el coro realizará un concierto el 27 de diciembre en el Select, que servirá para recaudar fondos a través de una entrada mínima. “Estamos juntando plata para comprar un teclado que necesitamos para ensayar”.