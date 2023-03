Como posible futuro gobernador, comentó que le gustaría desarrollar para la provincia: “además de los proyectos que ya están en marcha y que hay que continuar como las escuelas, el Cabildo, el Museo de Lola Mora, las zonas francas, los parques industriales, me parece que hemos llegado a un punto en donde el Estado haga las cosas que tiene que hacer, que se ocupe , que esté presente, no podemos retroceder en esto".

En relación a lo que se avecina y siendo puntual dijo "buscamos que mejore pero hoy tenemos un gran desafío que ya hicimos la presentación que es Jujuy como Polo Productivo que me parece que es fundamental todo lo que tiene que hacer Jujuy en este sentido".

La generación de más puestos de trabajo como base

Sadir explícitamente expresó que “Jujuy necesita inversiones, actividad privada más fuerte y eso significa generación de empleos".

"Necesitamos inversiones locales, nacionales e internacionales que nos den la posibilidad de generar más producción, más puestos de trabajo y que se vean reflejadas en exportaciones que significan divisas para el país, puestos de trabajo, ingresos para Jujuy para seguir consolidando lo que logramos hasta acá” explicó el actual Ministro de Hacienda.

El litio y la minería en Jujuy

Haciendo hincapié en dos temas claves de la gestión manifestó “Lo estamos viendo ahora con el litio con los puestos de trabajo que generan, con lo que derraman es una muestra de lo que vienen y tenemos que seguir haciendo”.

“Jujuy está en este triángulo del litio privilegiado y nuestra provincia está trabajando muy bien" comentó agregando que a diferencia de otras provincias como Salta y Catamarca, se comenzó a trabajar mucho tiempo antes y que es momento de potenciarlo.

"En este sentido Jujuy tiene una gran oportunidad por eso esta intención de invitar a inversores porque no es sólo la explotación directa del litio sino todo lo que tiene a la vuelta”, puntualizó Sadir.

Proyectos nuevos ante la Ley de Producción Audiovisual

Sobre la Ley de producción audiovisual de la provincia, Carlos Sadir expresó “Jujuy tiene de todo, estamos presentando para la producción audiovisual facilidades para la devolución de gastos para los que vengan a producir acá, algo que antes no lo habíamos ni pensado”.

“La idea de Jujuy Polo Productivo es atraer inversiones primero brindando este orden que ha puesto Jujuy que brinda condiciones de negocio, la devolución de impuestos y contribuciones para que Jujuy pueda vender” explicó Sadir.

El cambio de Jujuy

Hablando de la provincia, se mostró contento por lo logrado. “Se ha hecho una gran transformación, la emisión del bono verde para financiar Cauchari y uno va a otros lugares y hoy te preguntan de Jujuy por otras cosas, hay un orgullo de ser jujeño, te preguntan del litio, del turismo, las posibilidades de negocio. Se han planteado proyectos innovadores que son únicos en el país como GIRSU y hay programas similares que se quieren copiar en otras provincias o el parque solar a 4000 metros” culminó Sadir.

Su función como Ministro de Hacienda

“A mi me tocó asumir en el Ministerio en el 2016 y Jujuy venía con un 2015 muy difícil y con una situación de muchas deudas y déficit de muchos años y obligaba a la provincia a sacar préstamos principalmente del Estado Nacional y que se usaban para pagar gastos operativos, se pagaban fundamentalmente sueldos que es la erogación principal que tiene el Estado Provincial".

Así comentó que "la idea fue potenciar la recaudación provincial y la coparticipación y establecer qué recursos se tienen y trabajar con el tema gastos y las erogaciones.

"Hemos trabajado mucho en esto y en grandes fugas que tenía el Estado Provincial por ejemplo el Ingenio La Esperanza que le representaba a la Provincia una erogación enorme y pudimos terminar con eso. Hoy el ingenio exporta azúcar” explicó Sadir.

“También se puso orden en las empresas del Estado y que el Estado no gaste más de lo que corresponde. Estamos pagando todas las deudas con el Estado Nacional, nos queda muy poco y todo lo que tomamos del exterior en dólares también se está cumpliendo” finalizó sobre ese tema.

Hablando de la actualidad dijo “Yo creo que nos queda pendiente el tema de la modernización. Hemos avanzado mucho, tenemos un data center que es modelo en el norte pero me parece que nos falta trabajar en la modernización de la burocracia y evitar el papeleo y que se use la digitalización de forma masiva por una cuestión ecológica, de velocidad y de transparencia".

La candidatura a Gobernador

En su visita al programa “Sin Límites” de Canal 4 comentó sobre su candidatura "primero fue una gran sorpresa. Uno sabe porque se van a haciendo encuestas y se habla de una posible candidatura, pero llegar al punto de saber que sos el candidato a gobernador es una gran responsabilidad" y dijo que en el caso de ser elegido, "continuar a Gerardo Morales que siempre digo que él nos dio una clase de gestión del estado".

Sumando a lo expresado, comentó que "tiene la capacidad que tiene de gestionar tanto dentro de la provincia como en la nación y fuera del país”, algo que será un desafío para él.

Sobre su futuro y compromiso, Sadir expresó “por supuesto que yo comprometo todo mi esfuerzo para continuar el camino trazado hasta acá, de haber podido modificar una situación de años que a partir del 2015 cambió, hay una gran transformación de la provincia en muchísimos aspectos y continuar con este esquema de orden en todos los frentes y de paz y del buen funcionamiento de todas las instituciones que es la base sobre lo que hemos trabajado”.

Sobre él

En cuanto a su personalidad expresó “siempre trato de mantener la calma, no me enojo.” En relación a la familia “mis hijos al principio estaban contentos, a mi siempre me gustó ir al colegio, enseñarles a andar en bicicleta, lo hice con todos mis hijos y hoy están contentos y a veces piensan que esto me va a quitar más tiempo. Los sigo llevando a la escuela, lo sigo haciendo”.

“No uso chofer si tengo que ir a trabajar a la oficina. El Gobernador y el Vicegobernador es una situación distinta. Pero para ir a la oficina voy en mi auto”, comentó.

¿Cómo quisieras que recuerden tu gobernación? le preguntaron y dijo: "como alguien que prestó un gran servicio al estado, que haya podido hacer cosas por los vecinos, que ponga mejor la ciudad, que mejore la calidad de vida de los jujeños. Si me toca ser gobernador, me gustaría terminar sabiendo que los jujeños están mejor.