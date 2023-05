Carlos Sadir: "La gente ratificó lo que venimos trabajando"

En cuanto a este triunfo sostuvo "creemos que está muy bien y tiene que ver mucho con la ratificación de lo que hicimos , es una ratificación de parte de la gente de lo que venimos trabajando todo estos años y lo que sumó bastante es que muchos de los proyectos hoy son realidad y están, no sólo en la capital sino en la provincia, donde uno a donde va hay una obra o hay una intervención del estado provincial muy importante, y me parece que eso ha sido el acompañamiento de la gente y ratificación de la gente de lo que se ve. Por supuesto hay cosas que faltan, que no se terminan y no están como todos los órdenes de la vida pero ahí hay un importante acompañamiento de lo que venimos haciendo hace 7 años".

A su vez dijo "queremos felicitar a todos los que nos acompañaron, a los que participaron de la elección y los que no decirles que vamos a seguir trabajando para todos y seguir haciendo un Jujuy distinto".

El gobernador Gerardo Morales, mantiene la postura junto al Frente Cambia Jujuy que “Jujuy no va a ser la misma que en 2015”, a lo que Carlos Sadir sostiene “eso tiene lógica, inclusive eso a veces cuando uno mira lo hecho y todo el esfuerzo y trabajo, y en otras elecciones que tuvimos porcentajes menores nos parecía algo injusto por tanto trabajo y el porcentaje no llegó a lo que uno esperaba, y eso depende de la percepción que tiene el votante de la gestión y por eso estamos agradecidos por el acompañamiento y los números que hemos logrado, porque no sólo tiene que ver con ganar la elección sino también con la ratificación de todo este rumbo que tiene que ver también con intendencias, y comisiones municipales del interior que votaron nuestros frentes, en algunos casos recuperamos intendencias que no las teníamos y otras que no tuvimos nunca, acceder a los gobiernos municipales y el incrementos de diputados, y creo que ha sido un gran resultado para el Frente”.

El perfil del nuevo gobernador

“Salimos a mostrar lo que hicimos, fuimos al interior, a hablar mucho con la gente y yo como Ministro de Hacienda y candidato, que he sido parte importante de toda esta transformación y de ese trabajo que hicimos con Gerardo y un gran equipo y por supuesto con todo el acompañamiento de la gente. Me parece que lo hemos logrado bastante bien”.

Cómo toma su nuevo cargo

“Ahora lo convivo bien, haciendo lo mismo que siempre en el Ministerio trabajando y haciendo mi vida de todos los días sólo es distinto porque te reconocen más, agradezco la gente en la calle que me felicitan, me saludan, me tocan bocina y quiero agradecer esa onda”

“Ahora un poco va a cambiar y tiene que ver con los roles, una cosa es ir de funcionario y esta el gobernador, y ahora es ir de gobernador”.

La continuidad de los proyectos y las nuevas ideas

Agua y más diques

El gobernador electo hizo referencia a un tema importante que se va a tratar en relación al agua de la provincia. “Estamos trabajando y lo vamos a consultar con especialistas, primero tenemos que hacer un reservorio de agua, necesitamos hacer otros diques los de ahora están bastante concentrados en la zona de Perico, El Carmen; ya tenemos un proyecto que lo estamos trabajando y está bastante avanzado que tiene que ver con hacer algo parecido a Los Molinos en Rio Grande del Sur”.

Continuó agregando que piensan construir uno o dos diques más en otras zonas, "obviamente del trabajo de los canales de riego y la posibilidad como alternativa, de facilitar a los productores sus reservorios en zonas cercanas".

“Los años que vienen, el cambio climático está acá y lo vivimos todos los días, hubo muchas sequías, después comenzó a llover en abril y hay que estudiar mucho eso”.

“Mendoza tiene un instituto del Agua autónomo que regula y trabaja ese tema, nosotros estamos buscando más allá del proyecto que tenemos que es bastante completo y amplio, meterlo a consideración de especialistas que indicen cambios sobre eso”.

La relación con Nación y sus deseos después de diciembre

En cuanto al roce que hay con el gobierno nacional, Carlos Sadir expresó que “lamentablemente hasta diciembre la situación no va a cambiar nada, si lo advertimos en la campaña, el gobernador Gerardo Morales siempre lo está advirtiendo que estamos con una gran discriminación por parte de la Nación uno con los recursos discrecionales directamente ya prácticamente no participamos para nada en la distribución, hoy el gobernó nacional prioriza los gobiernos amigos, simplemente por una cuestión de color político y después en el tema de obras menos, ahí está la Ruta 34 parada hace ya años que es una obra encarada por el gobierno nacional, con financiación y contratación de las empresas del gobierno nacional que hoy no están trabajando y fue contratada íntegramente por ellos, y tampoco permite que sea el gobierno provincial quien la continúe, la emprolije, la marque, la señalice porque hoy es un peligro”.

Explicó también que pasa algo similar con el tema de viviendas, donde se firma un convenio por un número determinado y envían los fondos para construir sólo un tercio de ellas, y en ese sentido cuenta que “eso nos obligó a trabajar con recursos nuestros para poder terminar viviendas por que se cortó la financiación de Nación”.

“De junio en adelante empieza un proceso en la política todas las elecciones que vienen y en ese sentido eso no va a cambiar”, sosteniendo en lo que viene que “tenemos todas las esperanzas del mundo para que a partir de diciembre un gobierno de Juntos por el Cambio nos permita potenciar mucho más lo que hacemos acá en Jujuy”.

¿Se piensa en una política propia de la provincia en materia de vivienda?

“Si, pienso en algo propio, porque más allá de lo que llegue de Nación, si creo que lo que viene para adelante más allá de que un gobierno de Juntos pueda eventualmente reestablecer de esta distribución pareja y equitativa de todo lo que es tema de planes de viviendas nacionales que siempre existen, más allá de eso hay que pensar en una política particularmente para la provincia”.

Detallando la idea, explica que podrían existir “alternativas más focalizadas en algunos de los aspectos y dando la oportunidad de los que necesitan viviendas hoy están en distintas condiciones: unos que pueden más, otros no tanto y otros directamente no pueden, así que es dar alternativas para estas distintas situaciones y obviamente pensando en planes que sean provinciales y sumando a lo que venga de Nación”.

“Por ejemplo hay gremios que tienen las tierras, que tienen lugares”, sostuvo, teniendo en cuenta que eso “facilita porque es un primer envión importante que es saber cuál es el lugar obviamente hacer llegar los servicios y las condiciones de cómo se accede”.

“Pero este es el camino, creo que necesitamos mucho más de viviendas por que el déficit es grande, el país tiene un déficit enorme y Jujuy también lo tiene”.

Cauchari VX y X: avances de financiación

El Parque Solar Cauchari ubicado en Susques, la planta de energía solar fotovoltaica que se encuentra en un gran avance, y en relación comentó que “ya tuvimos reuniones con las empresas, estamos trabajando con el tema del financiamiento del Exim Bank de China que contrariamente lo que pasó en I, II y III que una parte sólo financiaba Exim el 85%, acá la idea es que la financiación sea del 100% del Exim, que está todo acordado de palabra y falta toda la operación para que se concrete”.

En cuanto a esto dijo que “en uno o dos meses vamos a estar teniendo reuniones más firmes y tratar de ir cerrando, hay una gran ventaja porque hay mucha de la infraestructura que ya está hecha, el camino, la energía, energizadas las plantas, hay mucho que ya está hecho y hay un conocimiento de la experiencia no solo de la empresa que construye sino de los proveedores locales ya han hecho la experiencia, también los chinos porque fue todo un desafío la construcción a 4200mts de altura que no era poco en un lugar como Cauchari”.

“Esto ayuda que la obra sea bastante más rápida, comenzó en la pandemia y tuvimos bastantes inconveniente y en este sentido estamos en mejores condiciones para hacer lo más rápido posible”, agrego.

Cannava con los nuevos invernaderos

En cuando a la empresa jujeña comenta que “en estos momentos estamos en la importación de los invernaderos, la idea es que como Cannava tiene una cantidad hectárea bastante importante, hoy estamos trabajando sobre 35 hectáreas y hay una idea de incorporar 40 hectáreas más, la idea es parcelarlas otorgarla a privados brindarles el invernadero las semillas y la experiencia que tiene la empresa, para que sean ya particulares o privados lo que hagan la producción y que de esa manera esa producción sea procesada y comercializada por Cannava”.

“La idea es que vaya un productor por hectárea”, explicó al respecto y agrega que eso va a generar puestos de trabajo en la empresa.

Remarcó que otra de las ideas es “exportar en otra instancia no sólo el aceite sino la flor y en eso hay mercado en el exterior para hacerlo, tenemos contactos y precontratos con algunos laboratorios y le vamos a dar un impulso a eso porque va a ser muy bueno para Jujuy y va a ser otra exportación que haga el país”.