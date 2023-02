“Estoy muy feliz de poder estar nuevamente en la convocatoria, deseaba mucho y este año me avisaron con más tiempo de anticipación para poder prepararme mejor”, expresó muy contenta Lu.

DIOOOS QUE ALEGRIAAA Estamos en el Carnaval de los Tekis 2023 Los vemos a todos ahí el Domingo 19 de Febreroooo!! Publicado por Luciana Araya en Sábado, 31 de diciembre de 2022

Además adelantó que para esa noche “se vienen nuevos temas, nuevo repertorio y nuevo vestuario”.

Junto a su productor Edu Flores dijo que “vamos a darle un toque más personal, acomodando lo que venía haciendo” y que sumará una cantidad considerable de temas para este verano.

Nuevos desafíos

Luciana es cantante de "covers" y canciones de muchos artistas reconocidos, pero este año tiene ganas de comenzar a escribir.

“Todavía no me animé pero es algo que quiero, yo no suelo escribir canciones pero es algo que tengo ganas de comenzar a hacer”, expresó.

Quiénes tocan en el Carnaval de Ablande el 11 de febrero

• Los Bybys.

• La Cantada.

• Franco Barrionuevo.

• César y su grupo Felicidad.

• Chilcán.

• Lu Araya.

• Maxi Gil.

• Sampedreños.

• Carlita Celeste.

• Oriana Reyes.

• Mistura.