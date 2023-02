Desde el 8 de febrero están trabajando en el predio unas 18 horas por día con alrededor de 30 personas que están preparando todo para el fin de semana que inicia el evento.

"Si hay llovizna leve no habrá inconveniente porque es hermético, no se van a mojar los artistas y está preparado todo con seguridad para que no haya ningún problema eléctrico. Pero si hay una tormenta fuerte sí nos vemos obligados a bajar las luces, apagar la tensión, etc. Las carpas están bien, son muy buenas y resistentes para que la gente se refugie en caso de que llueva", añadió.

carnaval de los tekis.jpg El escenario del Carnaval de Los Tekis será más impactante que años anteriores.

Los Tekis como cada noche harán su imponente show siendo los principales en cada jornada, mientras que el dj salteño Dj Treekoo se encargará de la música entre los artistas.

Viernes 17

La Delio Valdez- Damas Gratis – Dillom – Bersuit Vergarabat – Coroico – Dj Treekoo – Los Mellis – Diableros

Sábado 18

Q’ Lokura - Karina – Kapanga – Coroico – Dj Treekoo – Tunay – Gio Giacoppo

Domingo 19

La Konga – Miguel Mateos – Sergio Galleguillo – Coroico – Dj Treekoo – Jujeños – Hollywood Bungalows – Lu Araya

Lunes 20

Luciano Pereyra – Lázaro Caballero – Los Autenticos Decadentes – Coroico – Mamita Peyote – Dj Treekoo

¿Cómo adquirir mi entrada?

Para adquirir las entradas de forma online, pueden ingresar a la web de Paseshow o en los siguientes puntos físicos:

1- Jujuy

-San Salvador: EyM, Belgrano N 969

-Las Vicuñas 587 local 7

-Almirante Brown 1.380

-Yrigoyen 1.070 local 5

-Palpalá: General O’Higgins 110

2- Salta

-Alvarado 690

-Zuviría N 408

3- Tucumán

-Buenos Aires N 39

Carnaval de Los Tekis: denuncian una falsa página de venta de entradas Se vienen las noches mágicas en la Ciudad Cultural.

Los días 18, 19 y 20 de febrero, en Ciudad Cultural los carnavaleros podrán disfrutar de grandes artistas que llegarán a ponerle fiesta y mucha música al Carnaval de Los Tekis. De 15 a 19 horas comenzará el Carnavalódromo y la grilla será la siguiente:

- Sábado 18 de febrero

Los Tekis

Bajada de los diablos y desentierro del Carnaval

Ternura

Trueno y su encuentro norteño

Trankabalanka

Albahaca

Tati Domínguez

- Domingo 19 de febrero

César y su grupo felicidad

Bandy2

Tupac 7

Los Mellis

Cris y La Línea

Aruma Jujeña

Nuevo Rumbo

- Lunes 20 de febrero

El Chili Fernandez

Carnaval de Las Yungas (corsos de San Pedro)

Lu Araya

Tony Izkierdo

La Kostumbre

Mariana Barraza

Bien Jujeños

Tarjeta Cashless para Los Tekis: cómo funciona, cómo se carga y dónde se compra

Teniendo en cuenta las preguntas más frecuentes respecto a la incorporación de la tarjeta Cashless, a continuación te detallamos los puntos más importantes:

1 - Cashless es un sistema de pago que funciona a través de tarjetas recargables y de uso exclusivo para barras.

2 - Para usar Cashless, primero tenés que comprar tu tarjeta al ingresar al predio. La misma tendrá un costo de $200 y será la única forma de poder comprar bebidas.

tarjeta cashless.jpg

3 - La compra de la tarjeta se podrá hacer en 25 cajas que se encuentran en el ingreso al Carnaval de Los Tekis -mano izquierda-. En el mismo lugar, cada persona elegirá el monto de dinero para cargar.

4 - No es obligación cargarla apenas se ingresa o cuando se la compra, se puede ir a las barras a ver precios de las bebidas y posteriormente decidir el monto a poner en la tarjeta Cashless.

5 - La tarjeta Cashless se puede cargar con tarjeta de crédito y debido (Macro – Master) y también con dinero en efectivo.

6 - Al finalizar si te sobra saldo, podrás ir a solicitar la devolución del dinero en las cajas fijas del predio. La devolución se realizará desde las 3 a 6 am. Además, el mismo permanecerá habilitado hasta 48 horas después del evento. Los días martes 21 y miércoles 22, de 09:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

7- La misma tarjeta sirve para las cuatro noches del Carnaval de Los Tekis 2023.

8 - La diferencia con el sistema anterior, es que en esta oportunidad en la barra todos los bartender recibirán la tarjeta.

9 - En las barras también habrá una caja de carga para facilitar el acceso. Además, por todo el predio habrá distribuidas cajas de recarga.

10 - Se contará con 200 metros de barras, dispersas por todo el predio de Ciudad Cultural.

El impresionante escenario del Carnaval de Los Tekis