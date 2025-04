Cesar Fernández: "Francisco iba a morir en la batalla"

Recordó que una vez le preguntó si se quedaría siempre en el Vaticano. “ Si me quedo allá, me muero, me dijo. Él no se imaginaba allá porque no sentía que era para él responder a mucho formalismo, a mucha estructura que poco a poco fue cambiando y haciéndola más humana, más sencilla, más simple”.

Cómo conoció a Bergoglio

Recordó que conoció a Jorge Bergoglio en el seminario de Buenos Aires. “Trabajaba casi toda la semana, conversábamos, me daba indicaciones, teníamos reuniones”, dijo Fernández. “A mí, después del pontificado, no me llamó la atención, porque era lo mismo que yo veía en Buenos Aires”.

Cesar Fernández con el papa Francisco (Archivo) Cesar Fernández con el papa Francisco (Archivo)

Rememoró que cuando estaba en la capital argentina “tenía cara de amargado, de que le pesaban los problemas. Venía a la parroquia y celebraba la misa y le decía que se quede a comer, pero no quería. “Era muchísimo más sobrio y austero”.

“Una vez era su cumpleaños, el 18 de diciembre si no me equivoco. Yo lo tenía que llamar por teléfono. Me atendió y le digo: ´padre, tres cosas. Primero, feliz cumpleaños. ¿Qué más me dice? Ni gracias me dijo”, y agregó que tiempo después, ya como Papa, le recordó esa anécdota.

“Se acuerda cuando me dijo ¿qué más? Y ahora se tiene que aguantar que le canta el feliz cumpleaños 20 veces por día. Y me dijo que es el Espíritu Santo. Para él fue una transformación interior muy grande, porque no es solo que cambió una postura. Algo pasó en su interior al asumir la misión en la Iglesia Universal”.

Su último encuentro

El Obispo destacó que el último contacto lo tuvo este año. “Hablé con él en febrero. Me impresionó, porque yo hacía un año y medio que no lo veía personalmente, la dificultad de caminar, que andaba con dificultad”, lamentó.

“Él decía que se gobierna con la cabeza, no con la rodilla. Mentalmente estaba impecable”, marcó. “A él le afligía cuando veía que no era bien entendido en sus intenciones y en lo que quería ser. Mucha gente lo ha criticado, que no le han gustado determinadas reformas”.

“A nuestra patria no pudo venir porque lo embarraron un poco, o lo embarramos un poco entre todos. Esas cosas sí eran de mucho sufrimiento. A veces le preguntaba alguna cosa y sentía el dolor de decir lo que yo quise hacer es esto, lo que yo quiero es esto”, enfatizó.

Cesar Fernández contó que “tenía casi decidido venir el año pasado a Argentina. Quería venir, eso lo escuché de su propio labio. También había prometido un viaje a Uruguay, pero no fue muy posible que viniera porque había elecciones en Uruguay”.

La iglesia sin el papa Francisco

Sobre el futuro de la iglesia sin Francisco, el Obispo dijo que “creo que Dios lleva las cosas siempre para mejor. Desde la Iglesia fuimos haciendo este camino tan lindo que nos tocó vivir. De mucha cercanía, mucho compromiso con la gente, de mucha solidaridad y de muchas puertas abiertas”.

“Creo que eso va a seguir siendo vigente. Y que esta línea se va a profundizar. No podemos volver a encerrarnos hacia adentro o a mirarnos el ombligo. Tenemos que tener los ojos más puestos en la realidad del mundo y el Papa ha sido en eso, un eco, una caja de resonancia de todos los problemas del mundo”, puntualizó.

“La Iglesia está para ofrecer una mirada y un aliento a todo lo bueno que el mundo pueda llegar a congeniar para el bien de toda la humanidad”, pero dijo que “sigue habiendo dificultades tremendas de desigualdades grandes, de una economía que no termina de promover también a los que menos tienen, de las guerras, despilfarro inútil de dinero y muerte”.

Cesar Fernández: “Me enseñó a mirar realmente la problemática mundial”

“El Papa me enseñó siendo yo cura en Buenos Aires, que la economía del mundo, lo que es en negro, son tres negocios: las armas, las drogas y el tráfico de personas. Eso mueve más dinero que toda la economía en blanco”, resaltó.

“Es el tridente de la muerte, los tres negocios son para la muerte. Esa era la visión que ya desde hace más de 20 años me enseñó, a mirar realmente la problemática mundial, en qué errados estamos cuando se toman decisiones y políticas que en vez de hacer que el hombre sea más pleno, trata de terminarlo”, cerró.