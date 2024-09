Cobro de salud a extranjeros en Jujuy: "Buscamos priorizar a nuestros ciudadanos"

El responsable de la cartera de salud, aseguró que más allá de los reclamos a Cancillería, la reciprocidad en la atención en salud firmada en el 2019, no se cumple. “Sabemos que cuando vamos a Bolivia no nos atienden si tenemos algún percance”, dijo Bouhid. “Espero que esto provoque una reacción en el Gobierno de Bolivia”.

Dijo que el país vecino “tiene capacidad de pago, pero no quiere pagar”, y detalló que “la emergencia se prestará en todos los casos y sin pago alguno. En cualquier situación con riesgo de vida está garantizada la atención y sin pago posterior, pero no así con las situaciones que no sean emergencias”.

“Hasta acá no hubo reacción y mientras le sigamos atendiendo a sus ciudadanos, se seguirán haciendo los distraídos”, subrayó el funcionario provincial. “No hay intención de pagar, cuando el problema es de ellos, no nuestro”.

¿De cuánto sería el arancel de salud?

Sobre cuánto sería el monto a cobrarle a los extranjeros, Bouhid aclaró que “el arancelamiento es con los valores del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ)”, y destacó que presentaron otro proyecto en la Legislatura para un Seguro Provincial de Salud.

Explicó que cuando un extranjero se niegue a pagar la atención, “no se atenderá, salvo una emergencia”, y anticipó que sería oportuno unificar el cobro a extranjero con provincias que adoptaron una medida similar. “Presente el proyecto para que haya un seguro de salud para quienes ingresen”, cerró.

“El sentido común indicaría que tengamos acciones conjuntas con Bolivia, porque las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, el VIH, y las gripes, no respetan la división territorial. Hoy sostenemos un sistema nosotros, cuando lo podríamos hacer juntos”, cerró.

Cobertura y excepciones

La medida apunta principalmente a extranjeros que no tienen residencia permanente, como turistas o residentes transitorios, quienes deberán contar con un seguro de salud que cubra los gastos derivados de su atención médica en Jujuy.

En caso de no contar con dicho seguro, podrán solventar los gastos por cuenta propia y para ello se trabaja en la habilitación de medios electrónicos de pago, como tarjetas de crédito y aplicaciones móviles, para facilitar el proceso.

En casos de emergencia médica, cuando la vida del paciente esté en peligro, la atención será garantizada sin que el pago sea un condicionante previo. La norma establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia, quien estará facultado para dictar la normativa complementaria necesaria para su implementación.

