El alcohol al volante mata y las penas que actualmente están establecidas en el Código Penal no concuerdan con lo que ocurre, por lo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja con el objetivo de lograr la modificación de estos artículos.

“Necesitamos que matar con un auto no sea gratis, hay muchos casos que no obedecen a la voluntad de la persona, pero quien maneja alcoholizado o no respeta las normas debe hacerse cargo de sus decisiones”, indicó a TodoJujuy.com el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano.