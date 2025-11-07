Comenzó el corte en Avenida Bolivia por las obras en el puente del barrio Los Huaicos

Desde la mañana de este viernes se encuentra interrumpido el tránsito vehicular sobre la avenida Bolivia , a la altura del puente del barrio Los Huaicos , debido a las obras de reparación que se están realizando en el sector.

Tránsito. El puente del Arroyo Huaico está habilitado pero sólo a media calzada

Tránsito. Desde este miércoles rige el corte total sobre el puente del Arroyo Huaico

El corte comenzó a efectivizarse durante las primeras horas del día y se mantendrá hasta aproximadamente las 16 horas , según informaron desde el área de tránsito.

Durante ese lapso, solo se permite el paso de los vecinos que residen en las inmediaciones del barrio Los Huaicos, mientras que el resto de los vehículos deben utilizar los desvíos establecidos.

Los trabajos se realizan sobre el puente principal de acceso a Los Huaicos , donde se ejecutan tareas de reparación y mantenimiento estructural .

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en un tramo que presenta un importante flujo vehicular diario.

Cambios en el recorrido del transporte público

Por las obras, también se dispuso una modificación temporal en los recorridos de los colectivos que transitan por la zona:

Hacia la zona norte: los servicios se desviarán por avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, Pila Solá, acceso a Ruta Nacional 9, derivador barrio Los Molinos, avenida Jorge Cafrune, y luego retomarán su recorrido habitual.

Hacia el casco céntrico: circularán por avenida Jorge Cafrune, acceso a Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 9, acceso a Ciudad Cultural, rotonda avenida de los Estudiantes, y avenida Bolivia, continuando posteriormente con el trayecto normal.

Recomendaciones para conductores

Se recomienda a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y optar por vías alternativas mientras duren las obras.

Las autoridades estiman que los trabajos continuarán durante la jornada, y solicitan la colaboración de los vecinos para evitar congestiones en los accesos al norte de la ciudad.