viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 09:56
Tránsito.

Comenzó el corte en Avenida Bolivia por las obras en el puente del barrio Los Huaicos

Pasadas las 9 se efectivizó el corte en Avenida Bolivia, a la altura del Rectorado de la UNJU. Es por obras de reparación en el puente Los Huaicos.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Comenzó el corte en Avenida Bolivia por las obras en el puente del barrio Los Huaicos

Comenzó el corte en Avenida Bolivia por las obras en el puente del barrio Los Huaicos

Sólo pueden circular los vecinos de la zona

El corte comenzó a efectivizarse durante las primeras horas del día y se mantendrá hasta aproximadamente las 16 horas, según informaron desde el área de tránsito.

Durante ese lapso, solo se permite el paso de los vecinos que residen en las inmediaciones del barrio Los Huaicos, mientras que el resto de los vehículos deben utilizar los desvíos establecidos.

Obras en el puente

Los trabajos se realizan sobre el puente principal de acceso a Los Huaicos, donde se ejecutan tareas de reparación y mantenimiento estructural.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en un tramo que presenta un importante flujo vehicular diario.

Cambios en el recorrido del transporte público

Por las obras, también se dispuso una modificación temporal en los recorridos de los colectivos que transitan por la zona:

Hacia la zona norte: los servicios se desviarán por avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, Pila Solá, acceso a Ruta Nacional 9, derivador barrio Los Molinos, avenida Jorge Cafrune, y luego retomarán su recorrido habitual.

Hacia el casco céntrico: circularán por avenida Jorge Cafrune, acceso a Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 9, acceso a Ciudad Cultural, rotonda avenida de los Estudiantes, y avenida Bolivia, continuando posteriormente con el trayecto normal.

Recomendaciones para conductores

Se recomienda a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y optar por vías alternativas mientras duren las obras.

Las autoridades estiman que los trabajos continuarán durante la jornada, y solicitan la colaboración de los vecinos para evitar congestiones en los accesos al norte de la ciudad.

