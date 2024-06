Cómo anotarse para mantener o acceder al subsidio de energía

Aquellos que no cumplan con el proceso hasta el plazo detallado, el sistema los ubicará automáticamente como usuario de la categoría N1 y pasará a pagar de siete a diez veces más el costo de la energía que se verá reflejado en la tarifa final.

“El gobierno pretende cambiar eso e ir a un esquema de subsidio a demanda, es decir identificar a los usuarios que tiene una condición socioeconómica de vulnerabilidad y asistirlos para que puedan pagar una canasta de energía, que permita un nivel mínimo de vida digna”, resaltó.

“No se va a quitar el subsidio sino mermarlo y reorientarlo hacia quienes realmente lo necesitan”, dijo Oehler, y precisó que están definidos los parámetros de caracterización de todos los usuarios, tanto los N1, N2 o N3.

Señaló que “toda persona que recibe una boleta de luz independientemente de que esté o no a su nombre, en la parte superior izquierda aparece una leyenda que indica el segmento N1, N2, N3 (ya categorizado) o sin segmento (los que no se registraron), dependiendo de los ingresos del grupo familiar conviviente”.

Oheler subrayó que “el N1 significa mayores ingresos, N2 significa ingresos menores a dos Salarios Mínimos Vital Móvil (SMVM) y los N3 para ingresos medios que va desde 700 mil a 2 millones y medio de pesos” y agregó que “luego de una declaración jurada el sistema asigna una categoría y eso permite acceder, o no, a un monto de subsidio no estando definido, hasta el momento, cómo se hará llegar ese subsidio al usuario”.

“Hasta ahora la idea del gobierno es que a través de un sistema de transferencias, se asista a cada usuario para que él mismo pague la factura”, aclaró, y dijo que en el caso de Jujuy “tenemos, dentro de los usuarios residenciales 2.500 usuarios segmentados como N1, 125 mil usuarios como N2 y unos 25 mil como N3”.

“En el caso de los N2 hay un grupo que sí se registró y otros son los que fueron incorporados por el estado provincial como beneficiarios de tarifa social”, y agregó que “por eso se está recomendando a los usuarios que se registren y que declaren su condición económica”.

Cómo anotarse

Todos los usuarios de EJESA que no se han registrado en el RASE, tengan o no tarifa social, se deberán registrar para tener la posibilidad de acceder o mantener el subsidio nacional al precio de la energía, si no en las próximas facturas pagarán el costo de energía sin subsidio.

Para anotarse deberán dirigirse a la página del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) en la web: https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/rase.php ó www.argentina.gob.ar/subsidiosenergeticos.

