Cómo fue hacer el personaje de La Mary con inteligencia artificial en primera persona

Un detalle que quizás muchos no sabían y que fue contado a nuestro medio por la propia Jazmín, es que el programa se filmó hace un mes, es decir que no salió en vivo ese domingo. “Después vino todo el proceso de edición que fue el de unificar los gestos, los rostros que extrajeron de los perfiles de Susana de la película de La Mary. En cuanto a la voz hicieron un filtro para que se parezca lo más posible al de ella”.

En cuanto a las preguntas, la actriz contó que le pasaron tres guiones diferentes, algunos de los temas tenían que estar si o si, pero el resto fue pura improvisación. “Lo divertido es que el personaje de La Mary se sorprende con todo lo que ella te le contando porque no lo vivió”.

Jazmín Diz - Actriz Jazmín Diz - Actriz

Una experiencia única para la actriz

Jazmín Dis se dedica a la actuación desde hace diez años, pero es la primera vez que hace algo como esto.

En cuanto a las repercusiones después de que la entrevista salió al aire, dijo que en un principio no había caído del todo. “No sabía que iba a ser esta locura porque tiene mucho de mí. Mis colegas me decían que cómo no me había nombrado, pero a mí no me importó”.

“Al día siguiente explotó y todo el mundo quería saber quién había actuado. La verdad es que para mí es un gran reconocimiento porque a los actores nos cuesta mucho este tipo de cosas y es un hito muy importante para mi carrera”, expresó Jazmín.