Cuesta de Lipán: un auto cayó 40 metros y tres personas fueron hospitalizadas

Un accidente vial en la Cuesta de Lipán, sobre la Ruta Nacional 52, dejó a tres personas hospitalizadas luego de que un automóvil desbarrancara aproximadamente 40 metros en el sector del paraje Ronque Angost o. El hecho ocurrió durante la mañana del jueves 8 de octubre, alrededor de las 7, cuando un Fiat Cronos blanco que transportaba a cuatro personas terminó fuera de la calzada.

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Regional 3, a través de la Seccional 57°, en el vehículo viajaban tres hombres y una mujer. Tras tomar conocimiento del siniestro, personal policial se dirigió al lugar y constató que el automóvil había caído por un barranco, por lo que se activó un operativo con la participación de diferentes equipos de emergencia.

Como consecuencia del accidente, tres de los cuatro ocupantes necesitaron asistencia y fueron trasladados a centros de salud . Según el parte policial, dos personas fueron derivadas por el SAME al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy, mientras que otra fue trasladada al Hospital de Susques.

Hasta el momento, el informe oficial no precisó la gravedad de las lesiones ni el estado de salud actualizado de los involucrados. Tampoco se difundieron sus identidades ni los motivos por los cuales el vehículo terminó cayendo por el barranco.

El conductor dio negativo en el test de alcoholemia

Uno de los datos confirmados por la Policía es que el conductor del Fiat Cronos fue sometido a un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, las circunstancias que provocaron el accidente todavía no fueron determinadas y forman parte de la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, Bomberos y Seguridad Vial, quienes intervinieron en las tareas posteriores al siniestro y en las actuaciones destinadas a establecer cómo ocurrió el hecho.

El accidente se produjo a la altura del paraje Ronque Angosto, en la Cuesta de Lipán, uno de los sectores de la Ruta Nacional 52 que conecta distintas localidades de la Puna jujeña. La caída del vehículo, estimada en unos 40 metros, motivó la intervención de personal especializado para asistir a los ocupantes y realizar las pericias correspondientes.

Por el momento, las autoridades no informaron si hubo participación de otros vehículos ni confirmaron qué circunstancia provocó que el Fiat Cronos saliera de la calzada. La investigación continuará para determinar las causas del siniestro.