Daniel Balmaceda, historiador: "El pueblo jujeño es ejemplo del sacrificio"

El apasionado escritor de Belgrano, asegura que "el pueblo jujeño es ejemplo de sacrificio" y que por lo general las fechas históricas que recordamos más son los combates y las batallas. Además asegura que fue una acción pasiva, pero que generó un desconcierto entre los realistas y una admiración entre los patriotas, pero que al no vivirlo, no se toma dimensión de lo que los jujeños y jujeñas tuvieron que realizar".

En línea con lo mencionado, explicó: "Hoy si nosotras quisiéramos entender la importancia de lo que el pueblo jujeño hizo, no existen las palabras que definan marchar y abandonar todo, ese sacrificio colectivo, marchar hacia la incertidumbre". En la consulta de si los argentinos conocen de lo que sucedió en el norte en 1812, respondió: "Hay un montón de hechos jujeños que fueron parte de la historia que no son reconocidos a nivel nacional, el Éxodo si, pero no en su magnitud, sabemos de la fecha, pero nos falta comprenderlo".