Dengue: en otoño los casos podrían aumentar

Comentó que con el advenimiento del niño, "que implica altas temperaturas, pero también mucha lluvia, que es lo que hemos vivido durante el verano, se dieron condiciones óptimas para el desarrollo del mosquito. Las medidas paliativas que se aplican no están funcionando y no funcionan en todo el mundo, porque si no ya se hubieran controlado los brotes también en los países limítrofes. Entonces algo desde lo que es la pata científica estamos fallando. Conocemos mucho sobre el mosquito, pero siempre nos sorprende con algo nuevo, es como que nos está llevando una ventaja".