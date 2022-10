“Dejamos que el sector privado define que quiere hacer y respetamos la decisión de ellos”, dijo el funcionario, que aclaró que el decreto alcanza solo al miércoles 2 y no al martes 1ro de noviembre , donde las actividades serán normales.

Desde el Poder Ejecutivo de Jujuy subrayaron que la intención es respetar la tradición arraigada en el sentimiento de la comunidad y el pueblo jujeño, con distintas conmemoraciones populares y celebraciones litúrgicas.

¿Por qué se celebra el 2 de noviembre?

El Día de los Fieles Difuntos conmemora a aquellas personas que han muerto, denominadas fieles difuntos, y se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales, o no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la visión beatífica y se les puede ayudar a alcanzarla con rezos.

En Jujuy muchas personas preparan ofrendas bajo la creencia que los fallecidos vuelven a las casas donde antes vivieron para participar de la comida. Además, se realiza una visita a los difuntos en el cementerio con flores y coronas.

Feria en Jujuy

Entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre se realizará la tradicional Feria de las Ofrendas y Flores en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación de Trenes). Es organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El evento será entre las 8 y 21 con decenas de vendedores que brindarán sus productos para el público en general en una fecha muy especial en la cultura jujeña como son el Día de las Almas y el Día de los Fieles Difuntos.