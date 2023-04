Otra mujer aclaró que estuvo en ese año del concierto y que volver a revivirlo con la película de la banda, le encantó. “Disfrutando esta experiencia. Ese día hacía mucho frío y hubo lluvia, pero fue hermoso”, y dijo que Divididos es una banda “buenísima y legendaria”, y destacó su lado solidario.

Divididos y Ricardo Mollo en Tilcara Divididos y Ricardo Mollo en Tilcara

“Me encanta estar acá”, dijo un hombre que subrayó que no pudo estar en ese 2010, pero que el grupo “hace bien en venir a Tilcara. Antes no vine, pero ahora no me lo iba a perder”. Otra joven dijo que “es una experiencia muy nueva y por eso vine. Esto es compartir en familia el rock y hacer solidaridad también”, destacó.

Divididos y la presentación de Amapola del 66

El concierto con el que Divididos presentó su álbum “Amapola del 66” en Tilcara, fue en marzo del 2010 y fue calificado por el mundo de la música como un show “épico, inolvidable, magnífico. Un hecho artístico trascendente, lleno de mística, coraje, emoción y buena música”.

Divididos tocó por primera vez en Tilcara en el año 2000, cuando presentó el álbum el “Narigón del siglo”, y fue allí donde Ricardo Mollo quedó profundamente impactado por el lugar. Ese año también conoció a Fortunato Ramos y Ricardo Vilca.

El escenario en el 2010 estaba en un predio a unos dos kilómetros del pueblo. La gente llegó varias horas antes desde todo el país, sobre todo de Salta, Tucumán y Santiago. A las cinco de la tarde comenzaron tocando La Gallega, Micaela Chauque y dos grupos tilcareños, Chakra y Los Amigos de Vilca, este último integrado por los músicos que solían acompañar al desaparecido Ricardo Vilca.

Divididos y Ricardo Mollo en Tilcara en el 2010 Divididos y Ricardo Mollo en Tilcara en el 2010

La lluvia que se desató a esa hora obligó a postergar el inicio del show. Una hora y cuarto después de lo planeado, ya casi de noche, el trío empezó con una potente versión de "El Arriero", para arrancar a continuación con la presentación de Amapola del 66, con una seguidilla de de temas como "Hombre en U", "Buscando Un Angel", "Mantecoso" y "Muerto a Laburar".

En medio del concierto volvió la lluvia, pero Ricardo Mollo se lo tomó con humor y siguió sin reducir el recital. El final fue con "Amapola del 66", que cuando se transforma en chacarera permitió que se subieran todos los músicos que habían participado, con guitarras, charangos, violín, quenas y bombos.