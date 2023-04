Manuel Lozano Manuel Lozano, presidente de Fundación Sí.

Residencia Universitaria de Fundación Sí en Jujuy

La Residencia Universitaria de Fundación Sí es un espacio donde jóvenes del interior de la provincia que no cuentan con los recursos necesarios, viven para poder cumplir sus sueños de continuar una carrera.

“La Residencia está en San Salvador de Jujuy porque es donde están las universidades, pero está destinado fundamentalmente a chicos de la Quebrada, la Puna y las Yungas que no tendrían la posibilidad de estudiar de otra forma”, indicó Manuel Lozano.

“Estamos honrados de que nos permitan estar acá porque creemos en la educación y la importancia de poder elegir qué estudiar. Al conocernos más vencemos un enemigo que es que los chicos se animen y confíen”, agregó.

“Antes de abrir la residencia recorrimos todas las escuelas rurales de la provincia para que nos conozcan, pero entendemos que no es fácil que desconocidos lleguen a ofrecer comida, hospedajes y libros continuando con la carrera de sus sueños. Además, no pedimos que no voten a nadie a cambio”, dijo Manuel Lozano y subrayó que entiende que “es algo que genera desconfianza porque los argentinos no estamos acostumbrados”.

“Es importante decir Sí porque todos merecemos las mismas oportunidades y poder decidir qué queremos hacer en el futuro. Además este punto es importante porque creemos que el lugar de nacimiento nos tiene que potenciar y no limitar”, indicó.

“Es clave que los chicos puedan elegir y no se olviden de donde son. Si bien están en San Salvador de Jujuy, trabajamos mucho para que tengan orgullo de su lugar de origen, donde posteriormente podrán volcar todo lo aprendido”, finalizó.

