Dos robos en una semana en el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Tupac Amaru

Desde el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Leones Marinos", del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero , denuncian que en la semana sufrieron dos robos, y que además no son los primeros que suceden en el año. Piden mayor seguridad.

Tadeo Coronel, profesor del CDI Leones Marinos en diálogo con Canal 4, expresó: "La verdad que ya estamos cansados de este episodio, ya son muchas veces desde que estoy al frente de la pileta del CDI que he sufrido bastantes robos, incontable cantidad de cosas".

Dos robos en una semana

"El día domingo yo vine a las 5 de la tarde porque siempre vengo a tirar el producto para limpiar la pileta, estaba todo normal, todo tranquilo por lo cual me fui a mi casa porque los domingos la pileta no abre, cuando volví a las 9 de la noche a dejar toda la pileta en condiciones, ya me di con el hecho, habían entrado por un hueco de la pared a robar"