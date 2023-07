Asimismo destacó que son 1.200 docentes de los tres niveles los que participan y que la semana que viene van a viajar al interior de Jujuy para hacer dos congresos más. Luego en septiembre seguirán en capital.

seguridad vial (1).jpg Capacitación en Seguridad Vial a docentes de Jujuy.

"La idea es formar la mayor cantidad de docentes para que de la mano de ellos se trabaje esto en la escuela, son ellos quienes tienen los conocimientos pedagógicos, quienes pasan gran cantidad de horas diarias con los chicos en el aula, quienes conocen el contexto de la comunidad educativa, el barrio, cómo se mueve la familia y son los que pueden trabajar la educación vial en el aula", añadió.

Dónde buscar material sobre educación vial

También sostuvo que este tema es un eje transversal, "se supone que los maestros de todas las materias lo tienen que tomar habitualmente, pero no lo suelen hacer. Esto genera problemas porque no tiene un programa, no se evalúa y muchas veces el docente no sabe por dónde encarar el tema".

Explicó que en la página web www.argentina.gob.ar , barra "seguridad vial" hay ejercicios para nivel inicial, primaria y secundaria, "la idea es que el docente se lo apropie y desde cualquier materia se puede trabajar en el tema. En la página tienen un montón de herramientas: podcast, vídeos, afiches y libros para descargar. Les será muy fácil poder apropiarse de ese contenido para trabajar en el aula".

SEBASTIAN KELMAN - TODOJUJUY.mp4