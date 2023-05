Los equipos de APS desplegados para el trabajo de vacunación darán cobertura a las comunidades educativas en turnos mañana y tarde, de modo de facilitar el acceso a estudiantes, con autorizaciones de los adultos responsables; docentes, personal no docente, madres, padres y/o tutores.

Jueves 04/05

Escuela N° 435 "Profesor Humberto Justo Agüero"

J.I.N. N° 14 (Escuela N° 435)

Escuela Primaria N° 434 "Minero Jujeño"

Viernes 05/05

Jardín Independiente N° 3 (Escuela N° 434)

Escuela N° 451

J.I.N. 30 (Escuela N° 451)

¿Por qué es importante completar los esquemas de vacunación?

La vacunación es una de las medidas más importantes que existen para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud de la población. Las vacunas son preparaciones que contienen pequeñas cantidades de virus o bacterias muertos o debilitados, o fragmentos de estos organismos, que se administran al cuerpo para estimular la respuesta inmunitaria y producir una protección duradera contra enfermedades.

La importancia de la vacunación radica en que previene la propagación de afecciones infecciosas y sus complicaciones, que pueden ser graves e incluso mortales. Las enfermedades prevenibles incluyen, entre otras, el sarampión, la rubéola, la varicela, la poliomielitis, la gripe, la hepatitis, el tétanos, la difteria y la meningitis.

La vacunación no solo protege a los individuos vacunados, sino que también contribuye a proteger a toda la comunidad mediante la inmunidad colectiva o de grupo. Cuando una gran proporción de la población está vacunada contra una enfermedad, la posibilidad de que esta se propague disminuye considerablemente, lo que reduce el riesgo de contagio para las personas no vacunadas o que no pueden recibir la vacuna por motivos médicos.