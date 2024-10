El caso de un hombre jujeño que sobrevivió al cáncer de mama

Eduardo Dorado.

Eduardo Dorado tiene 64 años y en el año 2013 le detectaron cáncer de mama. Es uno de los 7 casos que hubo en Jujuy, de los cuáles cuatro murieron, por eso quiere concientizar sobre esta enfermedad que también pueden contraer los hombres aunque en las mujeres es más frecuente.

En el 2013 le empezó a picar la tetilla y cuando se rascaba notó que tenía un nódulo en el lado izquierdo. "Primero me asusté pero no le di mucha importancia, fui a ver al médico y dejé pasar un poco el tiempo. Hasta que me empecé a preocupar y lo fui a ver al doctor Carlos Ibarra que me hizo los estudios", comentó en diálogo con TodoJujuy, Eduardo Dorado.

"Yo tenía la duda de si era cáncer se iba a disparar para todo el cuerpo y efectivamente dijo que tenía un cáncer maligno de grado dos. El doctor me dijo que me tenían que operar de forma urgente, entonces a los dos días lo hicieron, perdí la tetilla izquierda y me extirparon el cáncer y todos los ganglios linfáticos", añadió.

A partir de ese momento se mandaron estudios y muestras cuyo resultado me permitió seguir el tratamiento con un medicamento y no fue necesario que haga quimioterapia.

Una lucha que marcó su vida Por 5 años tomó esa medicación hasta que el doctor Salvatierra, su oncólogo, le dijo que estaba curado del cáncer de mama. "Fueron 5 años con esta enfermedad tremenda, me dijeron que es el caso 7 de cáncer de mama en hombres en Jujuy, y que 4 de ellos murieron, yo soy uno de los sobrevivientes", dijo. También agradeció a sus dos doctores que lo acompañaron para superar la enfermedad durante largos 5 años. Para finalizar sostuvo que "aprendí que el cáncer de mama no reconoce géneros, que no es solo para mujeres y que los hombres tenemos que palparnos el pecho y hacernos estudios. No tengo idea porque me agarró la enfermedad pero si se que soy un sobreviviente del cáncer, puedo disfrutar de mi familia y seres queridos después de esa dura lucha". CancerMamaHombre2.jpg El cáncer de mama también puede aparecer en los hombres. Los síntomas más frecuentes en el diagnóstico del cáncer de mama son: Bulto o nódulo de reciente aparición, que se palpa como una zona engrosada en la mama y que puede resultar o no doloroso al palparlo.

de reciente aparición, que se palpa como una zona engrosada en la mama y que puede resultar o no doloroso al palparlo. Cambios en la forma o el tamaño de alguna de las mamas o irregularidad en el borde o la silueta de la mama.

de alguna de las mamas o irregularidad en el borde o la silueta de la mama. Cambios en el pezón , como su inversión o retracción (el pezón parece hundido), la aparición de una úlcera que tarda en cicatrizar o de secreción a través del pezón que contiene sangre o sólo se produce en una de las mamas.

, como su inversión o retracción (el pezón parece hundido), la aparición de una úlcera que tarda en cicatrizar o de secreción a través del pezón que contiene sangre o sólo se produce en una de las mamas. Cambios en la piel de la mama , como la aparición de ulceraciones, retracción de la piel (hoyuelos), cambios de color, rugosidades o enrojecimiento (piel de naranja).

, como la aparición de ulceraciones, retracción de la piel (hoyuelos), cambios de color, rugosidades o enrojecimiento (piel de naranja). Bulto o nódulo palpable en la zona de la axila .

. Fijación del tejido de la mama en el tórax que se aprecia por una disminución en la movilidad de la mama al levantar el brazo del mismo lado.

de la mama en el tórax que se aprecia por una disminución en la movilidad de la mama al levantar el brazo del mismo lado. En fases más avanzadas de la enfermedad, pueden aparecer otros síntomas como el cansancio o el dolor óseo localizado. El caso de un hombre jujeño que sobrevivió al cáncer de mama

