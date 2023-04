Concluyendo la idea expresa “entonces bajo ese cuadro sobre un planteo de como concentramos los recursos nacionales, cómo discutimos los recursos provinciales, cómo discutimos un plan de desarrollo autónomo bajo la dirección de los trabajadores, cómo discutimos qué se hacen con los recursos que generan estas sociedades vinculadas sociedad del estado con algunos sectores privados que están ‘la famosa matriz productiva’, cómo hacemos para efectivamente mejore las condiciones de vida de toda la población, entonces para eso hace falta una discusión, una deliberación, una participación de un conjunto de trabajadores que lo van a hacer a través de la votación y también queremos que lo hagan a través de un reagrupamiento y una organización entorno a estos planteos”.

Consultándole si Jujuy está cambiando la matriz productiva, Aldasoro manifiesta que “hay un cambio de la matriz productiva pero finalmente los beneficios no han servido para mejorar los estándares de vida de la población en general”.

Haciendo referencia a Cauchari dice “el parque solar genera energía sustentable pero no ha venido a solucionar y la renta que genera se está transformando en una transferencia al capital financiero sobre la base de un fortísimo endeudamiento para su construcción; muy poco por encima de lo que había habilitado la legislatura y después que se han gastado una cantidad de créditos internacionales a la producción”.

“Está generando escuelas pero las escuelas la van a pagar de acá a 15-16 años por que primero se tiene que pagar lo que costó la producción y la instalación que fue muy por encima de lo que había votado la legislatura, si no me equivoco era $400 o $450 millones de dólares y la construcción terminó saliendo más del doble, entonces eso presenta la dificultad de que son recursos que se podrían destinar para otro fin, para mejorar las condiciones o para generar un plan autónomo de urbanización de todos los barrios y asentamientos; para proveer servicios básicos que eso genere mano de obra de la construcción, y hoy eso está completamente vetado”.

Sin Limites con Alberto Siufi - 25/04/2023

Actualidad económica en cuanto al dólar

"Hay una manifestación evidente de un fracaso de la política nacional para tratar de contener el tipo de cambio y para tratar de contener la tendencia a la hiperinflación, eso desde ya va a impactar fuertísimamente sobre los salarios de los trabajadores en general, los de mejores pagos y los que están bajo un cuadro de precarización", dice Aldasaro al respecto.

En ese sentido agrega que también es "un ataque para los jubilados, y el problema que lo que más va a subir en este cuadro por ejemplo es la canasta alimentaria que es lo que más incidencia tiene en la gente y en los trabajadores de menos recursos."

“Como vos ves es un cuadro que calienta una situación política y social compleja que todo el mundo esperaba que esto suceda después de las elecciones nacionales, se está adelantando este proceso y vamos a ir a un cuadro de elecciones atravesados por estos grandes cimbronazos políticos y económicos”, comenta.

Desde su partido político Iñaki expresa “somos partidarios de que se pueda resolver en favor de los trabajadores con una intervención política de características independientes, que defiendan los salarios, los puestos de trabajo, las jubilaciones en un cuadro donde viene perdiendo sistemáticamente el último período”.

"Hay una serie de sectores que han planteado ajustar directamente por inflación por ejemplo el transporte va a ajustar a mes vencido la suba de los precios; también los alimentos frescos esos que no se pueden discutir en los esquemas de precios cuidados se ajustan directamente”.

Siguiendo en la línea de la moneda extranjera, el candidato habló sobre el dólar agro: “este dólar permite un tipo de cambio especial, y también va a subir el precio dos tercios de la canasta alimentaria”.

En resumen de la situación actual por el incremento del dólar dice “acá hay un golpe a la mayoría de la población que no puede indexar sus ingresos al ritmo de la inflación que en ese sentido pierde sistemáticamente con la inflación con la política de los gobiernos tanto locales como nacionales que por ejemplo las paritarias son siempre a la baja con relación a la inflación”.

La izquierda en Jujuy

“En primer lugar vemos un cuadro de una gran interpelación por parte de los trabajadores, un gran debate, todo el mundo discute esto de los valores, del costo de vida, la dificultad para sostener un trabajo, dificultad de tener un trabajo estable, entonces esto permite una gran deliberación”.

Aclara “esto también es producto de una disgregación de uno de los partidos políticos tradicionales en la provincia como es el peronismo , por ejemplo en estas elecciones va a ir en tres alternativas distintas; hay un sector del peronismo que va integrado a la alianza del gobernador entonces también hay una expresión de una capitalización política electoral de un sector del electorado con respecto a esto pero el gran desafío que tiene la izquierda y en ese sentido también nos ponemos a la tarea, no es sólo hacer una importante elección que desde ya es muy importante, sino también producir un reagrupamiento político de los trabajadores bajo una perspectiva que defienda sus intereses. Porque el proceso electoral va a ser muy rico, estamos discutiendo, interviniendo, queremos que nos vaya lo mejor posible el 7 de mayo pero por ejemplo después hay que discutir cómo se ajustan los salarios a la inflación, como discutimos que el salario mínimo equivalga a la canasta básica familiar”.

En cuanto a esa temática dijo “un salario en la provincia está más cerca de un plan social que de lo que cubre una canasta familiar”.

Además continuó “como discutimos acabar con la precarización laboral que hay en la provincia, con la informalidad, con la flexibilidad laboral, y esas son todas luchas que tienen que dar los trabajadores organizados en sus lugares de trabajo y en la defensa de sus conquistas”.

Su visión de los planes sociales

“Nuestro propio partido organiza también a trabajadores desocupados en la perspectiva de la pelea por trabajo genuino, nadie vive con un plan social. Ahora, el planteo de los planes sociales lo mantienen los gobiernos porque eso le permite encubrir la cifra de pobreza” expresa el candidato agregando “que el que tiene un plan social no es tomado como desocupado y permite un ingreso mínimo para que no aumente la taza de indigencia que no se la puede bajar en los últimos meses ni en la provincia ni en el país, se mantiene en la provincia en 6,5 y en el país es un poquito más alta y no se la puede bajar”.

Para cerrar la idea Aldasoro sostiene que “a los planes sociales lo utilizan los gobiernos para tratar de generar una contención de una intervención política de los trabajadores pidiendo una mejora de sus condiciones de vida y ese es el problema de fondo. Hoy hay un planteo de eliminar por lo menos un porcentaje de estos planes sociales por que como hoy nadie vive con este ingreso y todo el mundo hace una chancha, el ingreso familiar se ha visto aumentado” ejemplificando la suma de un trabajo informal más el ingreso del plan, “uno arma un ingreso de unos $70 - $80 mil pesos y eso hace que un piso salarial para un trabajo formal tenga que ofrecerte algo superior a eso y hay todo un sector empresarial que plantea que hay que liquidarlo para bajar aún más el piso salarial.”

“Los grandes enemigos de los planes sociales es el fondo monetario que lo quiere liquidar, y es todo un sector empresarial que los quiere liquidar porque después dicen que no consiguen trabajadores para ir a dar una contraprestación pero tiene que ver con que no se pagan salarios o lo que se ofrece no supera lo que ya gana hoy un compañero que cobra un plan social y hace un trabajo informal”.

Ejes de la Política obrera para esta campaña

- La necesidad de la urbanización: “estuvimos en el ex Aeroclub, un asentamiento que va a cumplir más de 10 años, gobiernos de distintos colores ofrecieron la urbanización del mismo y no hubo ningún tipo de avance, de permitir que haya accesos al barrio, de permitir que haya servicios básicos. Hoy casi la mitad de los barrios que se construyeron desde 2011 hasta la actualidad, revisten la condición de asentamiento y estamos en un cuadro de la epidemia del dengue que también genera un foco de contagio por que vos ves no hay desagües, llueve y se inundan las calles, y queremos intervenir sobre la necesidad de esta urbanización”.

- Volcar una partida presupuestaria de emergencia para la salud para combatir esta epidemia del dengue que no se está tomando.

- Planteamos la defensa del trabajo genuino: “hay miles de trabajadores que revisten y hacen algún tipo de tarea tanto en el ámbito privado como en el público que no son reconocidos como tales, no se le paga jubilación, ni obra social, se les paga un salario por debajo del convenio”

Para culminar expresa entonces “básicamente con esos ejes son los que discutimos con los vecinos y los trabajadores, con los cuales tratamos de organizar nuestra campaña”.