En un mes se otorgaron cerca de 13 mil turnos por WhatsApp en hospitales: cómo se gestiona

El Hospital Pablo Soria, ahora con turnos digitales

El Hospital Pablo Soria, de alta complejidad, se sumó recientemente a la modalidad online, aunque con ciertas particularidades. Amerise remarcó que para acceder a turnos por primera vez en este hospital, la persona debe ser derivada por otro efector de salud pública, como un CAPS, puesto de salud o CIC. El personal de ese efector gestiona el turno mediante el sistema central, y luego informa a la persona usuaria día y hora asignados.

Sin embargo, sí se pueden solicitar por WhatsApp estudios médicos como ecografías, tomografías, electrocardiogramas, entre otros, presentando la orden médica correspondiente a través del chat.

Cómo pedir un turno por WhatsApp en el Hospital Pablo Soria

Para acceder a un turno a través de WhatsApp, los pacientes deben:

Agendar el número 388 4042734.

Escribir al chat de lunes a viernes, de 7 a 13 hs.

Recibirán una respuesta automática con un enlace para ingresar al sistema: https://hsoria.oloapp.site/

Seleccionar la opción deseada: Solicitar turno Reprogramar Cancelar Recita (nuevo control)

Completar los datos solicitados (DNI, nombre, domicilio, tipo de turno).

Indicar si el turno es para consulta médica o estudios.

Esperar la derivación a un operador, quien confirmará el día y horario.

Para quienes no usan WhatsApp: Call Center 0800 777 7711

Las personas que no tienen acceso a dispositivos móviles o no utilizan WhatsApp pueden comunicarse al 0800 777 7711, de lunes a viernes de 7 a 19 hs. Este canal está disponible para turnos en especialidades que no requieren derivación, como odontología, psicología, medicina general y ginecología, entre otras.

Nueva lógica para pacientes con controles sucesivos

Amerise también explicó que en casos donde el médico requiere una nueva consulta a 20 o 30 días, es el Hospital Pablo Soria quien se encarga de gestionar y notificar el turno, sin que el paciente tenga que volver a hacer fila o solicitarlo manualmente. Esto aplica tanto para controles posteriores como para estudios intermedios.