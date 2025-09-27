sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 17:49
en vivo Último día.

EN VIVO. Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Este sábado finaliza la edición Nº74 de la FNE 2025 con la entrega de premios en Ciudad Cultural. La entrega de premios se realiza desde esta tarde.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

EN VIVO

Último día de la FNE 2025 con la entrega de premios que se realiza en Ciudad Cultural. Son 80 los trabajos que fueron evaluados durante todas las jornadas de desfile y hoy reciben sus merecidos reconocimientos.

Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

La ceremonia de premiación reconoce el esfuerzo de los carroceros y destaca a las mejores carrozas, carruajes y carrozas técnicas. Además, marcará el final de una semana cargada de emoción, fiesta y alegría que volvió a llenar de color las calles de San Salvador de Jujuy.

Live Blog Post

Sofía Massino, la Representante Nacional, llegó a Ciudad Cultural

La nueva Representante Nacional llegó al predio de Alto Padilla y saludó a toda la gente presente desde la pasarela. Anoche la joven oriunda de CABA fue elegida como la nueva representante de todos los estudiantes por el año 2025.

"Tengo un montón de mensajes, amigos que me mandan los videos del momento en el que fui elegida. Fue un shock, aún no lo puedo creer", dijo Sofía en el estudio de Canal 4.

Embed - Todo Jujuy on Instagram: "ASÍ LLEGO NUESTRA REPRESENTANTE NACIONAL Sofi Masino se ganó el corazón de todos los jujeños "
Live Blog Post

Premios de las carrozas y carruajes

Técnica Nº1 - San Pedro: 8º Premio - Carroza Técnica

Secundario Nº54: 24º Premio - Carruaje

Secundario Nº6: 31º Premio compartido - Carruaje

Bachillerato Nº2: 18º Premio - Carroza

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡LLEGÓ EL GRAN FINAL DE LA FNE 2025! Hoy se vive la entrega de premios de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural . Cada colegio recibe el reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y creatividad que llenaron de color esta 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Deslizá en el carrusel para ver qué premio ganó cada colegio y reviví este momento lleno de emoción y alegría. Gracias a todos los estudiantes, docentes y familias que hicieron posible esta fiesta que une a toda la provincia. "

Secundario Nº2: 18º Premio - Carruaje

Secundario Nº 2
Secundario Nº 2

Secundario Nº 2

Comercial Nº2 Malvinas Argentinas: 6º Premio - Carroza

Pablo Pizzurno: 25º Premio compartido - Carruaje

Nuevo Horizonte Nº 2 - Monterrico: 29º Premio - Carruaje. Además obtuvieron un reconocimiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la temática de la carroza vinculada con Francia.

Nuevo Horizonte Nº 2
Nuevo Horizonte Nº 2

Nuevo Horizonte Nº 2

Bachillerato Nº 3 - Monterrico: 16º Premio - Carroza

Bachi Nº3 - Monterrico
Bachi Nº3 - Monterrico

Bachi Nº3 - Monterrico

Jean Piaget: 34º Premio - Carruaje

Bachillerato Provincial Nº 21: 19º Premio - Carroza

Bachi Nº 21
Bachi Nº 21

Bachi Nº 21

Colegio Nuevo Horizonte Nº1: 5º Premio - Carroza

Nuevo Horizonte
Nuevo Horizonte

Nuevo Horizonte

Polimodal Nº2 - Abra Pampa: 9º Premio - Carruaje

Colegio Privado Los Olivos - San Pedro: 31º Premio compartido - Carruaje

Colegio Privado Los Olivos
Colegio Privado Los Olivos

Colegio Privado Los Olivos

Secundario Nº 34: 23º Premio - Carruaje

Agrotécnica de Perico: 20º Premio - Carruaje

Agrotécnica de Perico
Agrotécnica de Perico

Agrotécnica de Perico

Secundario Nº39: Dr. César Scaro: 21º Premio compartido - Carruaje

Secundario Nº39
Secundario Nº39

Secundario Nº39

Embed - Todo Jujuy on Instagram: "TODO LISTO PARA LA ENTREGA DE PREMIOS Venis a Ciudad Cultural o seguís la transmisión por @canal4jujuy ? "

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

SAME 107: "Más de 500 asistencias en la FNE 2025"

FNE 2025: Huellitas con futuro, la app ganadora del congreso de la juventud

Martin Meyer: "Queremos que la gente pueda disfrutar un espectáculo de primer nivel en la FNE 2025"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel