EN VIVO. Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Premios de las carrozas y carruajes
Técnica Nº1 - San Pedro: 8º Premio - Carroza Técnica
Secundario Nº54: 24º Premio - Carruaje
Secundario Nº6: 31º Premio compartido - Carruaje
Bachillerato Nº2: 18º Premio - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡LLEGÓ EL GRAN FINAL DE LA FNE 2025! Hoy se vive la entrega de premios de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural . Cada colegio recibe el reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y creatividad que llenaron de color esta 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Deslizá en el carrusel para ver qué premio ganó cada colegio y reviví este momento lleno de emoción y alegría. Gracias a todos los estudiantes, docentes y familias que hicieron posible esta fiesta que une a toda la provincia. "
Secundario Nº2: 18º Premio - Carruaje
Comercial Nº2 Malvinas Argentinas: 6º Premio - Carroza
Pablo Pizzurno: 25º Premio compartido - Carruaje
Nuevo Horizonte Nº 2 - Monterrico: 29º Premio - Carruaje. Además obtuvieron un reconocimiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la temática de la carroza vinculada con Francia.
Bachillerato Nº 3 - Monterrico: 16º Premio - Carroza
Jean Piaget: 34º Premio - Carruaje
Bachillerato Provincial Nº 21: 19º Premio - Carroza
Colegio Nuevo Horizonte Nº1: 5º Premio - Carroza
Polimodal Nº2 - Abra Pampa: 9º Premio - Carruaje
Colegio Privado Los Olivos - San Pedro: 31º Premio compartido - Carruaje
Secundario Nº 34: 23º Premio - Carruaje
Agrotécnica de Perico: 20º Premio - Carruaje
Secundario Nº39: Dr. César Scaro: 21º Premio compartido - Carruaje