EN VIVO. Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Sofía Massino, la Representante Nacional, llegó a Ciudad Cultural

La nueva Representante Nacional llegó al predio de Alto Padilla y saludó a toda la gente presente desde la pasarela. Anoche la joven oriunda de CABA fue elegida como la nueva representante de todos los estudiantes por el año 2025.

"Tengo un montón de mensajes, amigos que me mandan los videos del momento en el que fui elegida. Fue un shock, aún no lo puedo creer", dijo Sofía en el estudio de Canal 4.