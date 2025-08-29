Encuentro de ACDE en Jujuy: "Queremos empresarios de fe que piensen en el bien común"

Encuentro de ACDE en Jujuy

Se realizó en Jujuy un encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), una asociación de ejecutivos, emprendedores, profesionales independientes y empresarios, que tiene como objetivo constituirse en un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresarial a la luz de los valores cristianos.

La presidenta de ACDE, Silvia Bulla, visitó Jujuy y participó de un encuentro con empresarios, emprendedores y profesionales locales. “Estamos muy felices de estar hoy acá en Jujuy. Hemos reunido a empresarios, emprendedores, profesionales, que llevan adelante su vida empresarial, pero también tienen una vida de fe”, expresó.

La dirigente explicó que ACDE trabaja en la búsqueda de coherencia entre el mundo de los negocios y los valores cristianos. “Nosotros somos una asociación que intentamos ser coherentes entre estos dos mundos que a veces parece que no conversan, pero sí, que es la fe, el cristianismo, y también hacer negocios y que esos negocios también sean para el bien común en los lugares donde estamos”.

Un legado que inspira “ACDE tiene varios objetivos, uno es divulgar la vida de nuestro fundador, Enrique Shaw, un empresario argentino que vivió solo 40 años y falleció hace más de 70. Él nos demostró que es posible ser santo y ser empresario. Hoy está en camino a la santidad, ya es siervo de Dios y está muy cerca de ser declarado beato”, dijo Bulla y agregó que la asociación es “custodia de este legado” y busca difundirlo en todo el país y el mundo.

Enrique Shaw Enrique Shaw Presencia federal y esperanza en Jujuy de ACDE La dirigente comentó que ACDE cuenta con más de 70 años de historia y presencia consolidada en provincias como Tucumán, Mendoza, Rosario y Córdoba. “Actualmente hay nuevas ACDEs muy pujantes, una muy concreta en Salta, donde anoche se reunieron más de 150 empresarios, y también estuvimos en La Rioja y en Catamarca. Esperamos encontrar lo mismo en Jujuy”. Sobre los desafíos de hablar de riqueza en la Argentina, Bulla admitió: “Es difícil hablar de generadores de riqueza en un contexto con tantos desafíos y pobreza, pero si uno piensa que esa riqueza puede generar más trabajo y mejorar a las comunidades, queremos que esas personas estén formadas y piensen en el bien común”. Encuentro de ACDE en Jujuy Encuentro de ACDE en Jujuy Finalmente, la dirigente resaltó que el objetivo del encuentro, del cual participó el Obispo de Jujuy Monseñor César Fernández, es caminar junto a los empresarios locales para que “con sus talentos, como llama el Papa Francisco, esta noble vocación pueda ponerse al servicio del bien común en cada lugar”. FUENTE: nota.texto7

