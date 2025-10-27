Entregan las patentes demoradas de autos nuevos: cómo hacer

Las patentes de los autos que estaban en trámite ya se pueden retirar

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial comunicó que las patentes de los vehículos que se encontraban en trámite ya están disponibles para ser retiradas.

Los propietarios deben dirigirse al Registro de la Propiedad Automotor donde realizaron el trámite de su vehículo, a fin de retirar la chapa patente correspondiente.

Las patentes de los autos que estaban en trámite ya se pueden retirar Las patentes de los autos que estaban en trámite ya se pueden retirar Colocación obligatoria según la normativa vigente Una vez obtenidas, las patentes deben ser colocadas en los lugares reglamentarios establecidos por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que exige su uso para la circulación de todo vehículo automotor.

Desde el área municipal recordaron que circular sin la chapa colocada constituye una infracción, por lo que se recomienda realizar el trámite a la brevedad para evitar sanciones.

Recomendaciones para los conductores La Dirección de Tránsito insistió en la importancia de no demorar el retiro ni la colocación de las patentes, ya que contar con ellas es un requisito indispensable para circular de manera legal y segura. Asimismo, se destacó que todas las patentes pendientes para vehículos nuevos ya fueron remitidas a los registros correspondientes, por lo que pueden ser retiradas sin demoras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.