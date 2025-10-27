lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 10:53
Jujuy.

Entregan las patentes demoradas de autos nuevos: cómo hacer

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que las patentes de los vehículos que estaban en trámite ya se pueden retirar. Todos los detalles.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Las patentes de los autos que estaban en trámite ya se pueden retirar

Las patentes de los autos que estaban en trámite ya se pueden retirar

También se habilitó una línea telefónica y un mail para solicitar chapas.
Autos.

El trámite a realizar si se quiere salir del país en un auto sin chapas patente
Eximirán del Impuesto Automotor a vehículos con más de 25 años de antigüedad (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Autos con más de 25 años de antigüedad, no pagan patente: qué requisitos deben cumplir

Los propietarios deben dirigirse al Registro de la Propiedad Automotor donde realizaron el trámite de su vehículo, a fin de retirar la chapa patente correspondiente.

Desde el área municipal recordaron que circular sin la chapa colocada constituye una infracción, por lo que se recomienda realizar el trámite a la brevedad para evitar sanciones.

Recomendaciones para los conductores

La Dirección de Tránsito insistió en la importancia de no demorar el retiro ni la colocación de las patentes, ya que contar con ellas es un requisito indispensable para circular de manera legal y segura.

Asimismo, se destacó que todas las patentes pendientes para vehículos nuevos ya fueron remitidas a los registros correspondientes, por lo que pueden ser retiradas sin demoras.

