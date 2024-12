El trámite a realizar si se quiere salir del país en un auto sin chapas patente

Con la llegada de las vacaciones de verano y la expectativa de que muchos turistas argentinos viajen en auto hacia diversos destinos, el Gobierno encontró una solución para asegurar que los vehículos que aún no cuenten con las chapas patente puedan cruzar las fronteras hacia los países vecinos para estancias temporales fuera del país. Así será el trámite .

Los autos que tengan patentes dañadas o matrículas provisorias de papel y no hayan recibido las placas metálicas nuevas, tienen un modo de salir del país estas vacaciones.

Para acceder a esa “Constancia de Documentación Dominial asignada”, los propietarios de un automotor deberán ingresar a la página pública del organismo (www.dnrpa.gov.ar), opción “Descarga de documentación”, “Constancia de Documentación dominial”.

Sin embargo, para lograrlo, deberán contar con otro documento denominado CAT (Constancia de Asignación de Título), el cual contiene los códigos asignados al momento de realizar el registro de su vehículo o la transferencia de un vehículo usado. Estos códigos incluyen el número de Registro Seccional, el número de trámite y el número de control web.

El Gobierno está extremando los recursos para asegurar que los argentinos que tengan que salir del país en automotor sin chapas patente, puedan hacerlo.

¿Qué es el CAT?

La CAT es el documento registral que sustituye el tradicional título de propiedad del vehículo en formato papel, y su implementación comenzó hace varios años. Aquellos que no cuenten con el código de la CAT o que no dispongan de la misma porque su auto fue adquirido antes de la digitalización del título, y que tampoco posean las chapas metálicas debido a robo o daño, pero no hayan recibido las nuevas placas por la falta de provisión de la DNRPA, deberán acudir a un Registro Automotor y solicitar la recuperación del CAT o el duplicado del título, según corresponda.

Las personas en esta circunstancia podrán dirigirse directamente a los Registros del Automotor sin necesidad de una cita previa, donde recibirán la documentación al instante.

La normativa establece que esos códigos facilitarán a las autoridades de tránsito y aduaneras, tanto de Argentina como de los países limítrofes en caso de salida temporal del vehículo, verificar la validez de la "Constancia de Documentación Dominial asignada" presentada en formato impreso, comparándola con las bases de datos de esta entidad.

Para hacerlo, deberán ingresar a la página web del mismo modo que lo hizo el titular del automotor, yendo a la opción “Descarga de documentación” y luego a la opción de “Constancia de Documentación dominial”.

La opción para descargar la nueva Constancia de Documentación Dominial asignada todavía no está disponible en la web de la DNRPA.

Aunque la publicación se realizó este miércoles en el Boletín Oficial, la opción de "Constancia de Documentación dominial" aún no se encuentra habilitada en el portal de la DNRPA. En su lugar, al acceder al sitio, aparece un aviso que señala que "se dará prioridad a aquellos casos de titulares registrales que opten por salir temporalmente del país con sus vehículos. A tal fin, se habilitó la línea telefónica 0800 122 2227, de lunes a viernes de 7 a 16 hs, así como una casilla de correo [email protected], disponibles para obtener información, solicitar y coordinar entrega de chapas patente y realizar el seguimiento del despacho".

El objetivo de todas las acciones es reforzar las precauciones para garantizar que tanto los dueños de vehículos como las personas autorizadas a conducir por ellos puedan hacerlo sin inconvenientes durante sus vacaciones, ya sea dentro del país o en naciones vecinas. Sin embargo, la medida, algo demorada debido a la cercanía del inicio de la temporada vacacional, presenta ciertos desafíos.

“Lo que hizo el Gobierno es crear un certificado de autenticidad de las patentes provisorias. Un papel que dice que el papel es auténtico. Pero para constatar que eso es así, los controles aduaneros deben entrar a la web de la DNRPA y constatar que ese papel que muestra el conductor de un vehículo es compatible con la información del portal oficial en internet. En los pasos fronterizos generará una demora, pero la pregunta es qué sucederá con un eventual control en el interior de los países limítrofes o incluso en caso de un accidente de tránsito en el que se deba presentar la documentación a las autoridades”, señaló un analista del sector automotor.

Qué trámite tienen que hacer los usuarios que quieran salir del país en un auto que no tiene chapas patente.

Personas con acceso a información oficial comentaron que los acuerdos con la mayoría de las naciones vecinas están casi concluidos, con el fin de asegurar que acepten esta nueva documentación. También se abordará la validación digital de la cédula de identidad del automotor y la licencia de conducir, otro tema de interés para los turistas argentinos que viajen a países fronterizos durante las vacaciones. “En estos días se confirmará todo, nos falta muy poco”, señalaron.

La normativa establece que la aprobación de un modelo de “Constancia de Documentación Dominial asignada” permitirá a los conductores circular con sus vehículos tanto dentro del país como en naciones vecinas. Esta documentación podrá ser verificada por las autoridades encargadas del control de tránsito y aduanero. Además, se introduce la “Cédula de Identificación del Automotor Digital” y la “Cédula de Identificación del Motovehículo Digital”, las cuales poseen la misma validez legal que las versiones impresas.