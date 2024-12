¿Se puede salir del país sin la patente metálica del vehículo?

La respuesta es que no, que este tipo de identificación de los vehículos no es válida para salir del país. “Estamos recibiendo pedidos de patentes que hicimos hace más de cinco semanas, pero tampoco es algo ordenado. Llegan algunas sí y otras no. Es imposible dar una respuesta a las personas que consultan todos los días por sus patentes”, le dijeron a Infobae desde un Registro Automotor del Noreste.