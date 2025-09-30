Entregaron equipamiento a recuperadores para el desarrollo de emprendimientos

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán , entregó equipamiento a personas ex recuperadores de los basurales de El Pongo y Perico , con el propósito de acompañar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos sostenibles y de la economía circular.

La entrega se inscribe en el marco del componente de Transición Justa y restitución de derechos del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que lleva adelante la provincia junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Unión Europea (UE). El proyecto permitió la construcción de 8 Plantas de tratamiento de residuos y la adquisición de equipamiento para los gobiernos locales, y garantizó la restitución de derechos de poblaciones vulnerabilizadas.

La titular de la cartera ambiental entregó herramientas, maquinarias y equipamientos destinados a diversos emprendimientos del rubro carpintería y textil, para que se puedan desarrollar productos, comercializarlos y de esta manera generar ingresos y fuentes de trabajo. Recibieron Carlos Dante Méndez, Fabio Félix Mamani, Paulina Choque, María Eugenia Garzón, María Inés Zarate y Lucila del Carmen Fernández.

“La idea es que este equipamiento que estamos entregando pueda garantizar el funcionamiento de las carpinterías y talleres textiles, así como también acompañar con el desarrollo de capacitaciones que permitan fortalecer las capacidades de estos emprendedores, sus habilidades y destrezas, y que puedan adquirir conocimientos vinculados a la comercialización”, precisó Zigarán.

Destacó que una de las entregas corresponde a recuperadoras mujeres, quienes decidieron llevar adelante emprendimientos del rubro textil, y se les compraron diversos tipos de máquinas: “Se trata de dos emprendimientos individuales y uno asociativo de mujeres que fueron recuperadoras del basural de El Pongo y de Perico también, mujeres que encontraron en el reciclaje una oportunidad laboral que nosotros estamos acompañando desde el proyecto GIRSU”.

Las entregas se inscriben en el marco del componente de Transición Justa del proyecto GIRSU que busca además generar oportunidades de inclusión social para quienes estaban antes en los basurales a cielo abierto que fueron cerrados, y que ahora ingresan en la etapa de remediación.

“Estamos muy contentos de poder colaborar a transformar la vida de las personas, para que puedan ingresar a otro proceso laboral, con mayor dignidad, con mayores oportunidades”, destacó la ministra Zigarán, quien agregó que “el Proyecto GIRSU busca garantizar la dignidad de quienes estuvieron asociados a los basurales que fuimos cerrando, y nuestro compromiso fue y será siempre que esas personas tengan una nueva oportunidad para el desarrollo de una vida con mejor calidad”.