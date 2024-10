"Es importante mostrar que el conflicto es nacional, no solo de la UBA"

En relación a lo sucedido ayer en el congreso Francisca Staiti , la secretaria general de la CONADU Histórica, estuvo presente en la UNJu, y opinó al respecto resaltando que el conflicto de las universidades es a nivel nacional no solamente de la UBA .

Asimismo expresó el porque de su presencia en la provincia, "Mi presencia fundamentalmente es para la participación en el encuentro de mujeres que se va a llevar adelante acá en la provincia de Jujuy, una instancia muy importante para sobre todo para mujeres y diversidades, de poder discutir las problemáticas que tenemos."

"Entonces creo que también es muy oportuno poder estar en una universidad y desplazar la centralidad de Buenos Aires, de CABA. Mostrar que realmente el conflicto es nacional no es solamente la UBA, porque hasta como que se instaló que la marcha era de la UBA, y el conflicto es de todas las universidades. Así que digo, las coincidencias y las casualidades no existen. Por lo tanto, nunca mejor oportunidad para estar en la provincia de Jujuy y visitando la universidad, que en el contexto de esta reafirmación del veto, el rechazo a una ley de presupuesto universitario que creíamos que era más que necesario."

En relación a lo que sucedió ayer en el congreso y como se trabajará de ahora en adelante dijo "a nosotros como federaciones, docentes y no docentes que representamos los intereses de trabajadores y trabajadoras"

"La continuidad del plan de lucha por salarios, vamos a ir resolviendo hoy al mediodía hay una reunión del frente sindical la próxima semana hay un plenario de secretarías generales."

Comentó como se desarrolla el sector estudiantil en este conflicto, "Sé también que el sector estudiantil va a llevar reuniones, va a llevar adelante reuniones en estos días. Por lo tanto, también nos reuniremos con el sector estudiantil, con rectores y rectoras. porque a la par que tenemos la problemática salarial, que que lejos está de solucionarse con el decreto del 6,8 o esta garantía salarial que no sabemos cómo se va a instrumentar que anunció el Gobierno a través de comunicados del Ministerio de Capital Humano, más allá de esa situación, el tema salarial no está saldado y por lo tanto es el camino que tenemos que resolver ahora, cómo seguimos peleando por salario, pero a la vez, en paralelo se se empezó a discutir el presupuesto del 20% que congela nuestros salarios, que queda virtualmente en nuestros salarios congelados, con una casi reconducción del presupuesto veinte veinticuatro en este presupuesto veinte veinticinco, con lo cual un presupuesto más de ajuste para las universidades."

"Entonces, en paralelo, vamos a tener que ir peleando por el salario, pero a la vez participando si fuéramos invitados, como lo hemos sido en otras oportunidades, participando de las reuniones en las comisiones de presupuesto sobre Universidad y Educación del Congreso de la Nación."

Finalmente Francisca Staiti dijo "En relación a como será el año que viene dijo "No va a ser un año fácil, no lo diviso o como un año fácil, si no se logra destrabar en el presupuesto 2025, algún porcentaje más dentro del presupuesto."