Estafas telefónicas: datos claves para no ser víctima

El integrante del área que lucha contra estos delitos, destacó que es importante “que no confiemos en esta situación, más allá que a veces recibimos llamados por WhatsApp con el logo de la empresa . Y muchas veces al ver el logo caemos”, dijo.

Además, recomendó no dar información personal, ni de billeteras virtuales ni de las tarjetas personales. “Siempre pedimos que hagamos la verificación física, es decir que vayamos a los locales y a las empresas y consultemos si realmente es así, si somos beneficiarios de algún plan o si existe ese plan que nos están ofreciendo por llamadas”.

“Muchas veces te llaman con la excusa de decir que somos beneficiarios de algún plan, y no es así. Lo que uno ve es un plan, un beneficio al 50% o al 30%. A veces uno cree que es un plan de ahorro, lo contrata y pasa datos que no deberías pasar”, destacó Cruz.

“Siempre recomendamos que no confiemos en este tipo de llamados, que siempre digamos que nos vamos a dirigir a sucursal más cercana para que verifiquemos efectivamente si es real la situación”, explicó el especialista.

Sobre cómo actuar ante una llamada de estafadores, dijo que “en ese momento cortemos la llamada. Nos dirigimos a la Agencia Provincial de Delitos Complejos que está en la calle Independencia 169, o a la comisaría más cercana para avisar de esta situación para iniciar una investigación”.

Estafas telefónicas.png Estafa: alertan sobre una nueva modalidad mediante una app

Sobre cuáles son las víctimas preferidas de los estafadores, aclaró que “la mayor cantidad de personas que han caído en esta situación son a partir de los adultos mayores, ya que ellos desconocen el sistema y solo con que vean el logo, caen más rápido”.

Alertó que en su mayoría son estafadores con tonada de otras provincias. “Uno piensa que llaman desde la casa central y por eso tienen mis datos reales, pero lamentablemente no es así. Por eso siempre recomendamos que no atendamos llamados que no conocemos”, subrayó.

Las nuevas estafas telefónicas

Según el testimonio de la víctima, todo comenzó cuando recibió una llamada de un supuesto operador de una reconocida empresa de telefonía celular. El estafador le ofreció una promoción de megas y lo guió paso a paso para realizar un pago a través de la aplicación de su banco.

Sin darse cuenta, el hombre terminó gestionando un préstamo por $14 millones y transfiriendo $900 mil. Poco después, recibió otra llamada de otro supuesto representante de la empresa. Esta vez, el estafador le indicó que debía transferir el total del préstamo que había solicitado, asegurándose que se trataba de un procedimiento normal. Confiado, el hombre realizó la operación y quedó sin fondos en su cuenta.

Más tarde, los delincuentes se comunicaron nuevamente y lograron que gestionara otro préstamo, esta vez por $16 millones. En el último tramo del fraude, los estafadores le indicaron que debía acudir a un cajero automático para obtener un token de seguridad y proporcionar la clave de la tarjeta de débito de su esposa. Radicó la denuncia en la Seccional 5°, desde donde se inició una investigación para dar con los responsables.