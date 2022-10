Falta de lluvias: señalan que la situación es seria

“Confío que las lluvias que se pronostican nos ayude porque está muy complicada esta situación y puede agravarse si es que no tenemos un alivio que nos brinde la lluvia no solamente para recargar los ríos, sino un alivio para el mismo campo porque el exceso de calor está deshidratando y evaporando de una manera importante y con un buen porcentaje y reserva de agua que hubiésemos tenido incluso en el mismo suelo esto no sería tan grave”.

Administrando al milímetro

“La situación es seria y estamos administrando al milímetro el tema del agua. La situación es de cuidado, lo que estamos haciendo es la de seguir embalsando cosa de mantener el descenso un poco equilibrado. Esto significa que limpiamos un sifón y hemos vuelto a derivar a Las Maderas, esto nos llevó cuatro días. Ahora estamos suministrando agua del Río Grande, por eso se ve que en la ciudad está pasando poca agua, por eso estamos mandando agua a este dique para mantener el nivel del embalse más o menos controlado”.

A la espera de las lluvias

“Esta situación cambiaría si se generarán algunas lluvias que aporten algo a la derivación. Lo que se está pronosticando para los próximos días con descenso de temperaturas y algunas lluvias, no servirá para embalsar es para aliviar y reducir la evaporación”, señaló respecto a la falta de lluvias y a la sequía imperante.

Con respecto al tema del agua para consumo dijo que “por supuesto que está garantizada, no todo depende del embalse por más que tiene agua potable. En este caso depende de la fuente de Guerrero. Yo creo que en este momento están normales, pero lo que es la zona de San Pedro está complicado con las faltas de lluvias y las altas temperaturas”.

“Todo esto depende de la fuente que es el Río Grande. La diferencia la tenemos en la zona del Ramal, de Libertador que tiene otra fuente que es el Río San Lorenzo, en Fraile Pintado tenemos otra fuente que es el Río Ledesma. Lo que depende del Río Grande y del Río Perico la situación es realmente seria. En la zona de Palma Sola no llovió nada y la sequía en aquel lugar es realmente seria”, concluyó.