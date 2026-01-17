sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 08:43
Atención.

Feria de Lotes en Agostini: una oportunidad única para ser dueño hasta el 21 de enero

Agostini Desarrollos Inmobiliarios lanzó su Feria de Lotes, una propuesta especial pensada para quienes buscan invertir, ahorrar o cumplir el sueño del terreno propio, con condiciones únicas y vigentes hasta el 21 de enero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Feria de Lotes Agostini
Tipuana Agostini
Tipuana Agostini
Durante estos días, los interesados pueden acceder a distintas alternativas de financiación en desarrollos ubicados en la Nueva Zona Sur, con opciones tanto para inversión en pozo como para lotes próximos a entregarse, con infraestructura avanzada.

image
Feria de Lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios&nbsp;

Feria de Lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios

Tipuana: invertir hoy para asegurar el futuro

Uno de los desarrollos destacados es Tipuana, un emprendimiento ideal para quienes buscan invertir en pozo, con lotes desde 450 m², ubicado en El Ceibal y con un fuerte enfoque en calidad urbana y espacios verdes.

  • El barrio contará con:
  • Laguna
  • Cordón cuneta
  • Energía eléctrica
  • Agua potable
  • Plaza y zonas de esparcimiento
  • Alumbrado público
  • Acceso pavimentado desde Ruta Nacional 9

Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Agostini Desarrollos Inmobiliarios&nbsp;&nbsp;

Agostini Desarrollos Inmobiliarios

En el marco de la Feria de Lotes, se puede ingresar con solo $100.000 y acceder a una financiación de hasta 132 cuotas a través de Lote Fácil, ajustables por el índice ICAC, que históricamente se ha mantenido en niveles similares o por debajo de la inflación.

Desde la desarrolladora destacan que se puede acceder a su nueva web con visita inmersiva y vistas 360° para conocer las ubicaciones disponibles sin la necesidad de ir hasta el desarrollo, se puede acceder desde www.tipuana 360.com.

image
Feria de Lotes Agostini&nbsp;

Feria de Lotes Agostini

Más opciones en la Nueva Zona Sur

La Feria de Lotes también incluye promociones especiales en otros desarrollos consolidados de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, con lotes próximos a entregarse y gran parte de la infraestructura ya finalizada.

Desarrollos incluidos en la Feria de Lotes

Jacarandá: lotes desde 450 m², ubicados sobre Ruta Nacional 9, en El Ceibal, uno de los corredores con mayor crecimiento de la provincia.

Boulevard: lotes desde 250 m², en Alto Comedero, una zona urbana consolidada y con excelente conectividad.

Nuevo Alisos: desarrollo con tres etapas, que ofrece lotes desde 300 m², ideal para quienes buscan proyección y crecimiento.

El Bosque de El Ceibal: últimos lotes disponibles desde 600 m², en un entorno natural y tranquilo.

El Nogal: ubicado en Los Alisos, con lotes desde 300 m², una alternativa muy buscada por su entorno y accesos.

Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Agostini Desarrollos Inmobiliarios&nbsp;&nbsp;

Agostini Desarrollos Inmobiliarios

Para estos desarrollos, la promoción de feria permite ingresar con una entrega de $500.000, accediendo a una financiación de hasta 120 cuotas ajustables, una oportunidad destacada para quienes buscan lotes con avance de obra significativo.

Entre los proyectos más destacados se encuentra Jacarandá, reconocido por su imponente laguna central y vistas de ensueño, que lo convierten en uno de los barrios más buscados de la zona.

Además, la entrega inicial de $500.000 puede abonarse hasta en 6 cuotas con tarjeta del Banco Macro, facilitando aún más el acceso.

image
Feria de lotes en Agostini&nbsp;

Feria de lotes en Agostini

Requisitos mínimos y atención personalizada

Para acceder a cualquiera de las promociones, los requisitos son simples:

  • DNI
  • Recibo de sueldo o constancia de monotributo
  • Un impuesto

Los interesados pueden acercarse a la oficina de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390 lunes a viernes de 9 a 13 y dea 14 a 18 o los sábados de 9 a 13hs, una empresa con más de 15 años de trayectoria en el mercado, o comunicarse por llamada o WhatsApp al 388 462-4099 para recibir asesoramiento personalizado.

ATENCIÓN! La Feria de Lotes finaliza el 21 de enero

Una oportunidad única para invertir, ahorrar y convertirse en dueño de un lote en una de las zonas con mayor crecimiento de Jujuy.

image
Feria de lotes Agostini&nbsp;

Feria de lotes Agostini

