Festival del Día del Trabajador: "Tocar en mi provincia es lo que más amo"

“ Estoy muy contento de volver a Jujuy, me encanta tocar en mi provincia, es lo que más amo ”, dijo el artista quien actualmente vive en Buenos Aires.

El festival que arrancará a las 21 horas, tiene como anfitriones a Diableros y en ese sentido Bruno expresó “Quiero agradecerle a Maxi Gil, a Diableros, por convocarme en este festival, hace mucho que no toco en un festival grande así que estoy muy contento y agradecido por esta convocatoria”.

BRUNO ARIAS - TJ.mp4

En lo que fue su arranque de año contó “En Cafayate nos dieron el premio consagración, me regalaron una guitarra, contento porque ese fue el premio y no una estatuilla, algo que me sirve para seguir haciendo música”.

Reveló que llevará invitados al show del martes

“Voy a invitar a una banda de rock de Jujuy que se llama La Gallega, van a formar parte de mi show, para hacer algunos sonidos un poquito más rockeros en algunos temas”, relató Bruno, quien también expresó que será un festival para celebrar, festejar, y salir un rato de la situación en la que estamos: "La música tiene eso, de darle alegría a la gente".

Dónde comprar las entradas para el Festival del Día del Trabajador

Para comprar las entradas podés ir a distintos puntos físicos o directamente hacerlo de forma online:

CAPIELO CARNES, Rivadavia N°149 Almirante Brown / Ituzaingó esquina Pedro del Portal N°388 de Ciudad de Nieva

HARFIELD, Belgrano n°924 Centro

PANIFICADORA SAN MARTIN, San Martín N° 640 Centro

En www.startickets.com.ar