Quién es FMK

Enzo Sauthier nació en el año 2000 en Necochea, Provincia de Buenos Aires. Con tan sólo 22 años ya triunfa con varios hit que suenan a lo largo y ancho del mundo.

Cantante y compositor, desde muy chico tuvo en claro que su camino iba a ser ligado a la música y la escritura. Desde los 8 ya se dedicaba a la poesía y copiaba canciones que se escuchaban en su familia.

En el año 2010 una profesora lo anotó en un concurso de poesía donde le fue muy bien y lo motivó a seguir por ese camino, hasta que llegó al freestyle por Tata y Kodigo.

En 2018 lanzó su primer sencillo "Se me da" y "Perdóname", el hit que lo hizo conocido.

¿Qué significa FMK?

El nombre artístico proviene de la primera competencia de freestyle, donde tuvo que elegir un nombre para que lo anotaran. "Cuando fui a la inscripción alguien me gritó 'eh, FMK', me pusieron así y con ese nombre subieron el video a Youtube", contó a Carlín y destacó que de a partir de allí empezó a cantar bajo ese seudónimo.

"Mi carrera arrancó con 2 canciones que fueron muy fuertes como Perdóname y Ahora no. Me lancé al mundo de la música con eso y fue demasiado pero no pude mantenerlo y no me hizo bien", dijo y contó que con el tiempo pudo encontrar un nuevo rumbo.

En su carrera ya tuvo colaboraciones con Lola Índigo, Emanero, Rusherking, María Becerra, Kodigo, Tiago PZK, LIT Killah, Mau y Ricky, entre otros.

