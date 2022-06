¿Cuáles son las alternativas para sacar plata el finde XXXL?

Para evitar la angustia de peregrinar por varios cajeros y no conseguir plata por el cierre de bancos, se puede recurrir a otros medios para conseguir dinero. Hay modos alternativos que permiten no sufrir largas filas en los cajeros ni la desilusión de no conseguir efectivo.

Las alternativas a los cajeros automáticos para sacar plata son las siguientes:

Supermercados

Estaciones de servicio

Cadenas de farmacias

En todos los casos el dinero se entrega con una compra mínima con tarjeta de débito. La cantidad máxima varía entre $8 mil y $15 mil, según el comercio de que se trate.

cajeros supermercados comodin Los supermercados son una buena opción para conseguir dinero en efectivo el finde XXXL. /Archivo

Otra opción, la transferencia bancaria

En estos días sin actividad bancaria, sin embargo, se puede hacer pagos y transferencias a través de home banking, mobile banking y medios electrónicos de pago. Utilizar el débito es otra opción para pagar en comercios, supermercados y negocios varios.