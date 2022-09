Y continuó "No tomo dimensión en mi vida cotidiana, y después veo cómo me miran y siento que uno no es consciente de eso. Aprendí mucho del lado de la exposición, la gente realmente me escucha y me mira, y para algunas personas soy una referencia, yo transmito lo que realmente soy, el deporte es una referencia en mi vida, y hoy también empezar a estudiar nutrición. Transmitir lo que soy es lo más naturalmente posible".

pia yecora representante 2021.jpg

Pía es jugadora de Jujuy Hockey, el deporte como su cable a tierra

"El hockey para mi es un pasatiempo y mi cable a tierra, el otro día me escapé de mi partido para ir al sorteo de las candidatas a capital y son mis pasatiempo que a mi me hacen bien" comentó la representante nacional

En relación a la elección del "Paje 10" dijo, "Esto del chico 10 tuvo mucha convocatoria, es muy bueno sumar u a nueva actividad a la fiesta, es muy bueno que la gente pueda participar de diferentes formas".

Grupo de WhatsApp con las candidatas de otras provincias del 2021

Como cada año, las candidatas de otras provincias viven días inolvidables en Jujuy, entre agasajos, ensayos y paseos turísticos terminan conformando una linda y buena amistad que luego perdura en el tiempo "sigo en contacto con las chicas de cada provincia que vino a la elección nacional el año pasado, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama 'Representantes 2021'"

PÍA YÉCORA - UN RESUMEN DE SU REINADO EN EL 2021

Participó de la Fiesta de la Vendimia como invitada

Con su título como representante nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, participó de la realización de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, "Participé de la Fiesta de la Vendimia, es más político el asunto, las candidatas son más grandes, y la reina elegida pasa a ser como integrante y parte del estado as quién después le pagan durante todo el año, es totalmente distinto. A la reina la elige el público, tenían una agenda a lo largo de esos días y en la elección cuentan los votos" comentó Pá al respecto.

Comentarios en Redes Sociales

Las redes sociales son el lugar elegido para esparcir todo tipo de comentarios en relación a la elección de cada candidata, "Los comentarios negativos nunca llegan a sumar, tenemos q transmitir amabilidad al hablar. No podemos controlar lo que el otro siente pero sí lo que nosotros decimos" expresó Pía a respecto.

"La exposición al principio me dio miedo, porque no llegás a dimensionar la cantidad de miradas y el libre comentario. Por ahí comentan si conciencia" y continuó "Siempre me apoye en mi familia, siempre me sostuvo mucho, mi mamá siempre me dice que todo esto no te maree, y nunca leí las redes, creo q es una pérdida de tiempo y no me suma, si hubo un comentario malo a mi no me suma. Somos chicas adolescentes y es la etapa en la se forma el autoestima" dejó en claro Pía.

Tener los pies en la tierra es un claro objetivo de Pía supo establecer "creo q es un balance, el deporte, siempre fui de hacer terapia por el tema de mi papá y cuestiones mías, y creo que la terapia brinda herramientas para poner en práctica. Esta es la edad clave para aprender en ese proceso".

pia yecora.jpg