FNE 2024: estudiantes protestaron para que les permitan hacer carruaje

En diálogo con nuestro medio, Mariana Flores, mamá de una alumna de 5to año relató esta situación y explicó que este año no les permiten a los chicos hacer su carruaje . “Hicieron la elección reina y ahora no les permiten hacer carroza por falta de recursos”.

Según esta mamá, las autoridades del Nueva Generación, también les quitaron el bautismo de los primeros años.

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los chicos para participar de la FNE 2024, Flores explicó que les exigen que tengan al menos dos materias aprobadas para ser carroceros. “El profesor Argote de psicología, es el único que está desaprobando”, según remarca la madre.

Cómo seguirá el reclamo

La madre dijo: “Hasta que este profesor no dé el sí, no nos vamos a mover de acá. Inclusive nos propusimos vender comida, empanadas, hacer ventas de garaje para seguir recaudando fondos y a todo nos dicen que no. Hasta conseguimos un canchón gratis para que los chicos no tengan gastos, pero tampoco tuvimos respuesta positiva”.

Finalmente, la entrevistada recordó que, si ellos no participan de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, los sancionan por tres años: “¿qué va a pasar con las promos que vienen después?, ellos quieren lo que les corresponde. Dijimos que entre todos los padres nos íbamos a hacer cargo, pero nos están amenazando de que, si no nos vamos, nos van a meter abogados”, cerró Mariana Flores.

