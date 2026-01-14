Granizo y sol en el Hornocal: un fenómeno sorprendió a turistas y se volvió viral

Un fenómeno climático poco habitual llamó la atención de turistas y vecinos en las Serranías del Hornocal, en Jujuy . El lunes 12 de enero, una intensa pero breve caída de granizo cubrió de blanco el mirador principal, mientras el sol iluminaba los cerros y realzaba sus colores característicos.

La escena quedó registrada en un video que se viralizó en TikTok , publicado por la usuaria silvanaquiroz30 , y rápidamente sumó miles de visualizaciones. En las imágenes se observa el contraste entre el cielo despejado, los tonos del Hornocal y el suelo cubierto por granizo pequeño.

Según relataron testigos, el granizo fue de tamaño reducido, por lo que no causó daños ni inconvenientes en el lugar. La situación sorprendió a quienes se encontraban en el mirador, aunque el clima permitió continuar con la visita sin complicaciones.

Mientras en sectores de las serranías el sol resaltaba los colores naturales del cerro, en el mirador el granizo formó una capa blanca que transformó el paisaje. El contraste visual generó asombro entre los turistas, que aprovecharon el momento para tomar fotos y grabar videos.

Lejos de generar preocupación, la escena despertó entusiasmo. Muchos visitantes destacaron la experiencia como un momento único, ya que el fenómeno se dio sin lluvias intensas ni condiciones adversas.

El episodio se dio durante una jornada con buena visibilidad, lo que permitió apreciar con claridad las formaciones del Hornocal, incluso durante la caída del granizo.

El video que se volvió viral en TikTok

El registro compartido en TikTok mostró en pocos segundos una postal distinta del Hornocal. La combinación de sol, granizo y colores naturales captó la atención de usuarios de distintas provincias y de turistas que planean visitar Jujuy.

En los comentarios, muchos destacaron la belleza del paisaje y la sorpresa por el fenómeno climático. Otros usuarios consultaron sobre la época ideal para visitar la zona y las condiciones del camino.

La viralización del video volvió a posicionar al Hornocal como uno de los destinos más impactantes del norte argentino, incluso en situaciones climáticas inesperadas.

Qué es el Hornocal y cómo llegar

El Hornocal, conocido como el Cerro de los 14 Colores, se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, en la Quebrada de Humahuaca. Forma parte de una cadena montañosa ubicada a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar.

Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta Humahuaca y luego continuar por un camino de ripio señalizado que conduce al mirador. El acceso se realiza en vehículo particular o mediante excursiones habilitadas, especialmente recomendadas para quienes no conocen la zona.

El mirador ofrece una vista panorámica del cerro y cuenta con sectores delimitados para el ingreso de visitantes.

Quienes planean recorrer las Serranías del Hornocal deben tener en cuenta los cambios bruscos de clima. Se recomienda llevar abrigo, protector solar, agua y consultar el estado del camino antes de subir.

También resulta aconsejable respetar los horarios sugeridos para la visita y las indicaciones del personal local. El uso de calzado adecuado y la circulación responsable ayudan a disfrutar del paisaje con seguridad.