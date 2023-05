El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró: "Este triunfo significa el reconocimiento al trabajo de Gerardo Morales, al orden que ha puesto en la provincia. La transformación que los jujeños valoran, la vamos a llevar a toda la Argentina”. En ese contexto, hizo hincapié en la unidad de Juntos por el Cambio: “Estamos juntos, estamos unidos, y estamos impulsando el cambio que los argentinos quieren”.

frente cambia jujuy.jpg

Campaña rumbo a las PASO

Durante la entrevista, Rodríguez Larreta hizo mención a la pluralidad de opciones que tiene el partido: "Hoy hay varios candidatos de Juntos por el Cambio que están en carrera, la gente elige y eso es lo más sano. Al día siguiente de las PASO vamos a estar todos trabajando juntos”.

Al respecto expresa que "hay varios que están en voluntad de ser candidatos y que a partir de eso la formula puede ser del mismo partido, mixta, pero siempre dentro de Juntos por el Cambio”.

"En estas elecciones el valor de la unidad quedó demostrada en Juntos por el Cambio y está más que garantizada", dijo.

“Estamos muy esperanzados de que vamos a sacar a la Argentina adelante, juntos”.

¿Qué opina de la reforma laboral?

Al consultarle si cree que es necesaria en estos momentos, el Jefe de Gobierno dijo “la Argentina necesita modernizar el sistema laboral, necesita un cambio, por ejemplo la famosa industria de los juicios laborales. Una PyME de diez trabajadores, tiene hoy un juicio laboral y por ahí voltea la PyME y los otros nueve se quedan sin trabajo, esa es la realidad de hoy”.

Su visión de los planes sociales y la educación

“Vamos a cambiar los planes sociales desde el primer día, algo muy importante por ejemplo que ya lo hicimos funcionar acá en la ciudad de Buenos Aires es que el que recibe un plan social, se anota en una bolsa de trabajo, si te ofrecen un trabajo y no lo tomas, el segundo trabajo que te ofrecen y no lo tomas automáticamente perdes el plan”.

“Tenemos que motivar que el plan se transforme en trabajo y hoy es al revés, hoy el que recibe un plan social no toma el trabajo porque si no pierde el plan, es una contradicción. Para eso vamos a hacer horas de capacitación obligatorias como parte del plan”.

En ese sentido sostuvo que "lo que necesita el argentino es trabajo y lo demás es cumplir las condiciones, por ejemplo si el plan dice que los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela".

“En la ciudad ya estamos controlando el presentimo”, detallando que se retira el plan en caso de no cumplir y que previamente envían a un asistente social al hogar para ver el por qué no asiste a la escuela.

En su gestión comenta que lograron recuperar 9000 chicos desde la pandemia que no iban a la escuela. “Para nosotros la educación es prioridad, y acá también destaco el trabajo de Gerardo Morales en Jujuy que destina gran parte de las regalías del litio a construir escuelas, eso es desarrollo y futuro para la provincia”.

Al respecto del litio Larreta manifiesta que “él no está de acuerdo con su nacionalización, no funciona, el estado por supuesto tiene que controlar, regular y sobre todo con la minería y el cuidado del ambiente. Yo estuve con Gerardo Morales viendo las plantas de litio que tiene con una tecnología de primer nivel, con todos los cuidados y estándares internaciones pero lo que hay que promover requiere de inversión privada, el estado argentino está quebrado hoy y no tiene plata para hacer grandes inversiones” y agrega que “todo eso genera incertidumbre, hace que no se invierta en la Argentina”.

Dolarización: ¿sí o no?

“Hoy en día te llevaría a un dólar 3500 pesos, imagínate lo que sería pobreza en la Argentina con un dólar así. Con los dólares que tenemos hoy que son poquísimos, no creo en esas soluciones mágicas", expresó ante la situación actual y propuesta del otro candidato a presidente Javier Milei.

En conclusión a la problemática propone “dejar de gastar todos los años más de lo que tenemos, es insostenible eso. Vamos a bajar el déficit, vamos a dejar de emitir, lo único que hace es generar inflación y pobreza y para eso le vamos a dar independencia al Banco Central.”

Detallando dice “vamos a duplicar las exportaciones en 6 años, entre los alimentos que el mundo necesita, el litio, los minerales y Vaca Muerta, y la energía”.

Mensaje para los jujeños

“Le digo que la transformación que el jujeño valora y se ve en Jujuy la vamos a llevar al país, vamos a volver a construir el futuro, estoy totalmente convencido de que lo vamos a hacer. Vamos a sacar la Argentina adelante”.