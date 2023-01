En ese marco, afirmaron que una familia de cuatro integrantes necesitó en diciembre del año pasado 65.505 pesos para no caer debajo de la línea de la indigencia y 137.353 pesos para superar el límite de la pobreza.

Durante diciembre de 2022, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a noviembre de 2022 fue de 5,3% y la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 4,5%.

También destacaron que una familia compuesta por 3 personas, precisó en diciembre del 2022, 51.725 para no ser indigentes y 108.460 para no ser pobres. Asimismo, un hogar de 5 integrantes requirió durante ese mismo mes la suma de $71.228 para superar el límite de la indigencia, y $149.354 para no estar en la pobreza.

El INDEC aseguró que la Canasta Básica Alimentaria y Total del año 2022 subieron un 103,8% y 100,3%. Una familia tipo de cuatro integrantes, dos mayores con dos hijos, necesitó 152.515 pesos durante el mes de diciembre para no caer bajo la línea de la pobreza. De la misma forma, ese hogar precisó de $67.187 para no ser considerado indigente.

Mientras que la Canasta Básica Alimentaria durante el mes pasado subió un 5% con respecto a noviembre, y la Total incrementó el 4,5% en relación a ese mes.