Josefina Blanco: "Espero representar a la provincia de la forma que se merece"

En una nota exclusiva para Canal 4 de Jujuy, la joven del departamento de Ledesma, comentó la felicidad que siente de ser la primera reina provincial proveniente de la localidad azucarera: "Muy feliz es un total logro, no me esperaba nada de todo esto, al principio no caía, estaba viviendo algo que no me esperaba". Y agregó: "Todavía no me imagino nada de todo lo que se viene, seguramente ya mañana arranque con la agenda con las demás candidatas".